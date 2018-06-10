自由廣場》學費不管民間疾苦？

◎ 李月治

大專院校紛紛喊漲學費，在低薪、民生物資漲不停的情況下，學校再漲學費，對弱勢家庭來說無疑是雪上加霜，而寒門將更難出貴子了。

小女兒就讀私立科大，一學期學費近五萬元，目前大三，在學校安排的企業實習。因為大三一整年都在實習打工，去學校根本沒上幾堂課，有的整學期都不需要去學校，導師來實習企業看望學生，也只有一兩次，但學費照繳，一分錢都不少，而所有私立大學實習生一整年都是學費照繳，我認為這似乎不合理。

我朋友是位單親媽媽，女兒讀的也是私立科大，大學四年都靠助學貸款，大學期間還要打工補貼家用。孩子功課並不好，因為沒有多餘時間在學業上。跟這位單親媽媽談及此事，她無奈地說：「四年大學，孩子並沒有學到一技之長，因為是後段班的私立科大，感覺老師也幾乎放棄學生，孩子就混張文憑吧，將來出社會也比較好聽。」我感到很茫然，孩子四年沒學到什麼，反倒欠了幾十萬學貸，我們的教育怎會如此畸形？

現在大學再調漲學費，弱勢孩子負擔更重了，雖然清寒家庭可以申請助學金，但杯水車薪，且還必須達到分數門檻才能通過。有錢的孩子可以出國留學，增長知識見聞，清寒學子則勢必付出更多時間打工，也就耽誤了寶貴的學習時間，青春歲月應該是徜徉在無邊的書海，汲取廣博知識，編織未來夢想的…，而我們的弱勢孩子還沒出社會就已經輸了，貧窮世襲，階層難以流動，孩子看不到人生希望。

有位朋友曾到偏鄉地區支援教育，他告訴我，他服務學校的大門口是醒目的幾個大字：「一個應許成功的地方！」這句話讓我印象深刻，教育是人人平等的，學校該是所有學子蘊藏夢想、應許成功的所在地。

少子化、低薪，大學經營不容易，政府責無旁貸，不應把重擔加在孩子身上，請許弱勢孩子一個成功的希望。

（作者為新住民）