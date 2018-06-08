自由廣場》反核反煤拚經濟？

◎ 李明良

台積電董事長張忠謀在退休前主持最後一次的股東會表示：續投資台灣，但政府也要解決「電、水、土地」三缺問題。電是人民生活必需品，更是國家經濟發展命脈，工商界一再呼籲政府發展經濟不能缺電，張忠謀董事長就說：台積電一分鐘都不能缺電；遠東集團董事長徐旭東也說：缺電！如何根留台灣？

國民黨執政時「挺核」要建核電廠，在野的民進黨則「反核」要建無核家園，認為台灣是個小島，不堪蘇聯烏克蘭「車諾比」及日本「福島」核災在台灣發生，因此極力杯葛國民黨執政時要興建的「核電廠」；現民進黨執政，為了實現二○二五年「無核家園」的承諾，要在深澳興建燃煤電廠，換在野的國民黨杯葛民進黨要建的「煤電廠」，說燃煤污染環境，立院黨團更召開記者會，宣布「反煤」要訴諸公投，並結合北、北、基、宜等年底縣市長參選人丁守中、侯友宜、謝立功、林姿妙，表達徹底反對民進黨在深澳興建燃煤電廠的決心。

國、民兩黨執政，都說要為台灣拚經濟，卻都在政黨意識形態下，一個要核反煤，一個要煤反核，各持己見，爭論不休，就是不願坐下來共同商議如何解決台灣的缺電問題，兩黨如此惡鬥，又如何為台灣拚經濟？眼看耗電量一再破紀錄，跳電頻傳，再不增加電力設備，電缺了，企業出走了，台灣經濟前途在哪？

其實國民黨也不用大費周章，搞那費時、費力又費錢的公投，年底就要選縣市長了，就是最好的公投時機，既然現在執政的民進黨政府要建「煤電廠」，身為北、北、基、宜等縣市長的黨籍參選人蘇貞昌、姚文智、林右昌、陳歐珀就應響應力挺，並將其列入參選政見；而國民黨既然反對民進黨興建燃煤電廠，也不能為反而反卻不提解決缺電辦法，就將執政時要興建的「核電廠」，同樣列入北、北、基、宜等縣市長參選人的政見，讓當地選民在年底用選票來做抉擇！

（作者為民營企業退職勞工）