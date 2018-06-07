自由廣場》柯文哲的省，苦了他們…

◎ 陳嘉霖

台北市長柯文哲日前表示，台北市的債務大幅減少，3年半以來還了大約520億元。柯市長說：「不該做的不要做，到年底就會發現剩下很多錢。」攤開台北市政府預決算書，確實可以發現柯市長縮減了開支。105年度台北市政府預決算，預算支出是1618億元，決算支出是1542億元，省了76億。106年度省更多，結餘有110億，兩年下來節省了近兩百億元。不過，省錢真的是好事嗎？

台灣的少子化與人口老化問題嚴重，建置公共托育以及長期照顧體系是各地方政府的重要任務，台北市也不例外。但是在柯文哲追求「省錢市長」的大原則下，社會福利支出成了他口中「不該做的不要做」。比如解決育兒壓力最重要的公共托育措施，柯文哲上任以來僅成立6家公辦民營托嬰中心，微幅增加245個名額。新開辦的「社區公共托育家園」方案，柯文哲任內也才增加444個托育名額。加上原本就有的名額，總共1,144名。以全台北市0-2歲幼兒52,182人計算，公共托育的涵蓋率是非常可憐的2％，這是何其離譜的數字！

至於長期照顧部分，台北市的失能老人推估高達55,775人，但是公辦民營的長照機構僅約一千七百餘個床位，就算加上私立機構，也才五千餘個床位，根本難以容納台北市龐大的長照需求。而關於失智症的社區整合照顧服務，全台北市也才設立了五個據點，服務容量僅485人，而台北市有26,000位失智長輩，供需之間非常不對稱。

市民終會明白，省錢並非政府部門財務管理的最佳策略。市民賦予公權力，是希望政府以「善治」原則為市民謀福祉，首長要有能力以「公共利益最大化」為考量進行財務管理，善用每一分預算支出，為社會帶來加乘效應，增進民眾的福祉。如今卻因為柯文哲追求省錢，吝嗇於社福支出，使得市民「幼無所養，老無所依」，這種市長不要也罷。

（作者為台聯政策部主任）