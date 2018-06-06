自由廣場》「若開戰，台潛艦必死」談水文資料

◎ 王悅年

前陣子傳出新聞，台船專為潛艦國造使用的船塢會在明年九月動工，工期尚不確定，但政府目前仍將首艘原型艦時程訂於二○二四年下水、二○二五年成軍。這樣的時程甚至比日本蒼龍級潛艦最新一艘量產艦工程還要快；日本是全亞洲潛艦技術最先進、經驗最豐富的國家，台灣目前的規劃明顯過度樂觀。

近幾年來政府由向美國軍購潛艦轉為潛艦國造，各界無不將焦點置於哪一國會提供技術協助？台船有無能量承造？數量會有幾艘？國防預算與戰術等等議題上；不過在追求造艦計畫時，切勿忘卻同等關鍵中的關鍵—水文資料之保密。

以潛艦來說，戰力能否完整發揮的重點除了在裝備性能、官士兵操作能力以外，水文資料是關鍵中的關鍵。與其他國防機密不同點在於，水文是大氣海洋、是地球科學，無法改變，而且是潛艦匿蹤、聲納探測、反潛作戰核心，一經外洩，上述戰術不僅無法發揮功效，國防部也無從亡羊補牢，艦艇缺乏反制優勢，後果直接衝擊台澎防衛戰的勝敗。也因此，二○一二年曾發生海軍大氣海洋局多位退伍軍官遭中國吸收案件時，媒體以「若開戰，台潛艦必死」來形容，並不誇張。

除了海軍外，科技部國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心，營運多艘海洋研究船，最新一艘勵進號剛在五月廿二日啟用，未來也規劃三艘全新海研船計畫，就業務屬性來看或許掌握了比國防部更為豐富專業之水文資料。不過因為台灣海洋科技研究中心隸屬於科技部，如何管控涉及軍事的機密資料，是一項過去被忽略之課題。整體而言，不論是國防部、科技部，或是明年將成立的海洋委員會國家海洋研究院，彼此間都應該有同等資料核密及人員管制標準；立法委員蔡適應五月卅日特別就此質詢國防部，獲得海軍具體承諾兩個月內會與科技部完成協調。

台灣盼望了十幾年的新潛艦，好不容易在近日有稍微具體進度，除了期待計畫順利執行外，藏在背後的問題，或許才是國家安全關鍵，不得輕視。

（作者為義務役軍官退伍，台北市民）