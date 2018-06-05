自由廣場》（北社評論）讓「台灣」就是「台灣」！

◎ 蕭曉玲

最近國際局勢三大焦點：美中貿易戰、川金會、美國印太戰略啟動，實際都劍指中國。在這場博弈中，讓居於第一島鏈戰略關鍵的「台灣」就是「台灣」，將更能有效遏阻中國的擴張，鞏固亞洲印太地區和平安全。

近日來，美國政府發動了一連串強化台灣國際地位與國防能力的聲明和行動：白宮怒斥中國「歐威爾式的無理取鬧」，支持台灣參與ＷＨＡ；「台灣旅行法」、「國防授權法」之後再提「台灣國際參與法」、「台灣國防評估委員會法」；重量級議員訪台，參院亞太小組主席賈德納表示，「美國有義務強化台灣的國際地位」；印太司令交接典禮中，國防部長直稱「不論國家大小，美國尊重每個國家的主權。」這些事件，不只顯示美國對台灣國際地位與安全的極端重視，也相當於非正式宣告「台灣」是一個獨立國家。

但是，ＡＩＴ主席莫健五月初一場演講中說，「一國兩制不適合台灣，唯有中國成為民主國家，兩岸才有可能達成某種共識。」雖對台灣中國懸殊差異有相當認知，卻似乎仍不放棄「以台灣的民主去影響中國」的想法。我們擔心，這種想法來自對中國錯誤的想像，不僅危及台灣的安全，更會波及美國自身與亞太地區！

聯合國二七五八號決議後，續用「中華民國」國號，對台灣作為一個獨立國家的威脅不言而喻。ＷＨＡ受挫，與多明尼加、布吉納法索兩國斷交便是明證。再者，依舊金山和約及台北和約，台灣主要佔領權國是美國，蔣介石和他的軍隊只是「委託代管」，「中華人民共和國」更是毫無關聯；島上原有住民本該有權，循聯合國憲章精神住民自決，決定自己的國家歸屬。只是，在美國的模糊政策和中國國民黨的強制與洗腦下，台灣人被誤導並成為「中華民國」人民，深陷「中國」桎梏，也導致了島內目前的認同紛亂。事實上，七十幾年演變後，國際社會早已認定「台灣」和「中國」是兩個完全不同的獨立國家，稱呼「台灣」就是「台灣」。為何獨獨「台灣」不能稱呼自己是「台灣」？

我們向國際呼籲，請讓「台灣」就是「台灣」，終結中國對台灣的領土野心，這是鞏固印太地區和平的最佳戰略！同時，我們也呼籲執政黨和島內所有愛好自由民主的住民，今日的台灣是數不清的先人血淚所灌溉出來，讓台灣國家正常化是我們的責任，請一起努力完成，捍衛這個珍貴又脆弱的民主生活體制！

（作者為台灣北社理事，台灣教師聯盟理事長）

＊北社建國論壇：尋找台灣的出路—戰略與法理，六月九日下午一點半，ＮＧＯ會館，歡迎參加