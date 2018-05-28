◎ 陳茂雄

年底台南市長選戰，中國國民黨已確定提名前立委高思博參選，陳子敬也有意問鼎，民進黨則是派出立委黃偉哲，不過，同樣也是綠營的前立委許忠信也規劃甚久，並於廿七日北上舉行記者會，宣布將以無黨籍身分參選台南市長，多位台派人士力挺，包括專欄作家王美琇、凱達格蘭學校校長金恒煒、羅東聖母醫院院長陳永興、台灣社社長張葉森、台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志都出席力挺。

許忠信投入台南市長選戰早就傳得沸沸揚揚，因而有一位作家預測台南市長將由高思博當選，甚至於要與人打賭。一般人或許會認為，無論台南市綠營的實力有多強，只要有兩個強棒投入選戰，中國國民黨提名的高思博就坐收漁翁之利。

上述說法若成立，涂醒哲就可以躺著選，中國國民黨提名黃敏惠參選嘉義市長，而嘉義市議會議長蕭淑麗也宣布以無黨籍身分參選。中國國民黨在嘉義市所佔的優勢遠不如民進黨在台南市所佔的，若是台南市長的選舉因有兩個綠營候選人參選，就造成中國國民黨的高思博當選，那嘉義市的涂醒哲豈不是可以鐵定當選？

事實上台南市的高思博不容易當選，嘉義市的涂醒哲也未必能高枕無憂。單一席次的選舉，若出現兩個勢力對峙，其中一個勢力若有兩個以上的人參選，不可能出現多人平分選票，而會發生棄保，大部分選票集中在一個人，而且依循「棄弱保強」的原則。顯然的，黃偉哲及許忠信兩人當中，氣勢較弱者會被支持者棄掉。

發生「棄保效應」未必出現在同一個政黨，例如二○○○年的總統大選，並不是以政黨來劃分政治勢力，而形成「挺宋楚瑜」與「反宋楚瑜」兩股勢力對峙，陳水扁與連戰都在搶「反宋楚瑜」的選票，後來陳水扁造勢成功，造成「棄連保扁」。一般人認為若不是發生興票案，就會出現宋總統，事實上還有一個重要因素，若沒有出現「棄連保扁」，陳水扁確定沒有機會當上二○○○年的總統。

許忠信與黃偉哲不可能朋分綠營的選票，「棄保效應」必定會發生，至於誰會被棄，端看政治勢力，選民會保住「強者」。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）