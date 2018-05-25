自由廣場》彰顯文化的一堂課

◎ 陳乃碩

自去年八月熱烈討論至今的彰中日式宿舍群保存議題，即將於本月二十五日定案！彰化縣文化局即起舉辦的文資審議將決定宿舍群的去留。

先前被列為暫定古蹟的彰中日式宿舍，早於今年二月份便已到期。校方仍堅持各種理由，包括舉辦HBL高中籃球聯賽場地不足等，欲拆除宿舍群，改建新體育館。然而，從彰中南側校門到縣立體育館僅五百八十公尺距離，約五分鐘路程。而縣立體育館就曾舉辦多項籃球大賽，設施完備。彰中理當可以善用其位置優勢，共享縣立體育館的資源。此外，彰中校園內目前已經擁有多座室外籃球場與排球場、一座桌球館、撞球館、重訓室，還有宿舍籃球場及一座體育館，學生體育課有時一次便分配到兩個不同場地，體育空間缺乏一事令人質疑。

彰中校史悠久，自一九四二年創校以來，除了日式宿舍群外，還有全台高中僅存的日治時期末代總督長谷川清碑、長達百米的防空洞，是台灣高中見證歷史的一頁滄桑。尤值一提，已故「台灣文史國寶」洪敏麟教授任教彰中時，還曾居此而完成多部著作。相較於其他縣市對名人故居的保留，如台北「殷海光故居」、屏東「鍾理和故居」、花蓮音樂家「郭子究故居」、新竹「辛志平故居」等，彰化縣市對重要文史前輩洪敏麟的重視顯得十分不足。

彰中日式宿舍群是全體縣民的共有資產，學校只是管理人。一個城市保存多少古蹟，就是這個城市的文化指標。台南古城之文化深度自不待言，高雄這個下著酸雨的工業城，也已經翻轉成《孤獨星球》推薦的二○一八世界十個最佳旅遊城市第五名，這是高雄市政府戮力於文化資產的結果。文化是資產，而非負債。

無論當前縣長與立委曾經許諾過多少文資保存政見，彰化高中長年推廣多少人文教育與在地深耕，近兩年彰化老屋屢遭拆除，是讓人失望的事實。不管有多少的藉口，選民與學生需要的是當政者的言行履實。彰化老屋連環拆，彰中日式宿舍群是下一個嗎？地方首長與校方可以採用的方式很多，只在要不要堅持而已。

（作者為藥師、彰化高中學生家長）