社論》民進黨完全執政的期中考

兩年多前，受台灣人民付託，民進黨繼先前的九合一地方選舉大勝之後，再同時贏得國會及總統大選，實現歷來首次完全執政。如今，完全執政滿兩年，連日在評價蔡英文總統表現及台北市長提名的熱烈討論中，儘管還有半年的時間，一場檢驗民進黨主政的期中考試已然起跑。

期中考最受矚目的，對執政黨來說，當屬首都市長選舉。四年前因民進黨禮讓「白綠合作」而當選的柯文哲，在本土派支持者看來，素人不再，白色變調，好做媒體鏡頭前的即興演出，且三不五時出言侮慢綠營，悖離台灣社會的基本人情義理。這一基層的強大民意，逼使民進黨中央及「選對會」不得不自提人選。

情勢至此已很明顯，民進黨須全力求勝，沒有打馬虎眼的空間，眼前只有二選一。一是就黨內現有三位角逐者擇一提名。不論何者出線，提名一旦確定，選戰開打，其民調必水漲船高，且未必毫無勝算。另一方面，如考慮台北特殊選民結構、三足鼎立的戰局、帶動大選全面氣勢等要素，民進黨或需啟動徵召程序，提出最強、最可能勝選的大咖。

大咖之中，除了賴清德因閣揆換人「牽一髮動全身」或可例外，其餘選戰高手如經評估為最強棒且足以帶動全局，「戰士沒有選擇戰場的權利」，面對徵召理當義不容辭，挺身而出。執政黨最終如何決定，考驗它對民意的理解和掌握，攸關期中考的整體成敗。

半年後的大選投票既為期中考，台灣人民當然要檢驗執政當局兩年來的表現。整體而言，相較於前此馬英九的八年，民進黨顯已開動列車，讓台灣走向改革的正確道路，且在振興經濟、增強國防、抗拒中國、轉型正義、推動新南向都有具體作為。這些努力，讓「改革的總統」形象初步形成，完全執政的民進黨有機會打造不一樣的台灣。

不過，完全執政也出現不少令人詬病之處，且具體反映於民調；就職兩週年，蔡英文民調也未見起色。誠然，在包括年金改革之路，既得利益者必群起反彈，改革必有阻力和反彈；值得注意的是，即使在支持綠營的基本盤，身兼黨主席的第一位女總統，人氣也不高。箇中緣由，除了「改革必然得罪人」的想當然耳，應可歸因於兩年來的主政表現與預期落差不小。

政治人物及政黨要善解人民心聲。兩年前台灣人民以完全執政付託，固有民進黨的積極打拚，主要還是對馬英九及中國國民黨的極度不滿。人民望治心切，不僅期待改革求變，也寄望看到民進黨以總統加上國會的有力多數，放手施政，撥亂反治。

但是，從任用「老藍男」起，就讓許多人失望，「老藍男」甚至至今仍有位居要津者。公教年金改革原係為所當為，但過度遷就既得利益者，以致過程混亂，與公眾期待的完全執政效能相去甚遠。勞基法修正旨在落實週休二日，但缺乏彈性務實的法令未必能保障勞工權益，也不利經濟產業發展。主政者自認「進步」，卻搞到勞資政府沒有贏家，須一修再修，治絲益棼。人民的失望不只於內政，外交亦然。日本友人發起的「東京奧運為台灣正名」活動，國人響應熱烈，主政者卻淡然處之。我國宣稱要加入ＣＰＴＰＰ或簽ＦＴＡ，卻與中國同為禁止日本「核災」食品的唯二國家，且隨中國解禁在即，即將成「全球唯一」。同樣地，美豬問題該解而不決，美國連與我國談經貿投資架構（ＴＩＦＡ）的興趣都缺缺。日本首相安倍親善台灣、美國總統川普決策圈友台派群聚，台灣主政者卻不願以負責的態度說服公眾、積極解決問題，寧坐失與日美關係更上一層樓的良機；如此主政，領導魄力缺缺，人民豈能滿意？

完全執政滿兩年，從而正是謙卑解讀民意，誠心檢討與調整施政的時機；並以此正心誠意面對人民頭家，重新出發。距投票日還有半年，執政當局在此期間的政策及政務，理應積極有序推動，整個政府機器要上緊發條、協調有效運作，且強化公關及危機處理，增進與公眾溝通。把事情做對、做好，台灣人民及歷史不會吝於給予公平的論斷與評價。