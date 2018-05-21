鏗鏘集》既不光明也不磊落

美國憲法修正案第五條，俗稱沉默權條款，被告為避免自己入罪，有權拒絕回答不利自己的問題，但宣示引用「第五條」的被告，特別是政客，一定被懷疑隱瞞「不可告人之事」。

自吹行事「光明磊落」的馬英九，在賤賣黨產案中對檢方的偵詢，選擇閉嘴，不辯駁，不說明，直到庭外才開口指控檢方不公平。庭內隱匿事實，庭外肆意指控檢方，這既不光明也不磊落。

扮演江湖好漢的管爺，拉學閥關係，隱匿財閥關係，「選上」台大校長，面對隱匿違法兼職的質疑，也選擇閉嘴，拒絕出面說明，等被認定遴選程序不當，應重啟遴選時，才開口指控「政治介入」，這也不是「坦蕩蕩」。

這兩個善於搬弄口舌的黨國精英，關鍵時刻選擇閉嘴，製造的「社會觀感」就是「有鬼」，「斯文掃地」，想以不誠實求自保，「光明磊落」是鬼扯。

小政客有樣學樣，國民黨新北市長候選人來自南部，對「意識形態」似懂非懂，批民進黨「用意識形態標榜本土與非本土」，並稱我們都是「在這個土地上打拚的人，本土絕不是特定政黨的權利」。

「本土」與「非本土」政黨，主要在區別「原生地」和國家認同，無關意識形態。這個國民黨的候選人，小心的提「這個土地」，不用「這個國家」，或「台灣」，難道是意外？

宣稱討厭意識形態的柯Ｐ，要競選公職卻不肯坦誠交代對台灣價值的認知，反指控「這個國家用意識形態檢驗國民」，他好像在罵中國或蔣介石的「一百條」時代！

要競選或出任公職，就要把事實與理念坦誠公開接受檢驗；想靠耍嘴皮，用老千手法混蒙欺騙，只會自取其辱。

（作者王景弘，資深新聞工作者）