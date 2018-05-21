自由廣場》Mr. Trump，小心你的VOA！

◎ 雲程

時間在蔡總統就任兩週年的前一天。原本有「台灣」選項的Google新聞台灣版，被改成簡體字的「中华民国」，連新聞分類用語和熱門主題也都被改為簡體字。Google回應「我們已經發現這個系統錯誤並且正在修正中。」所謂的「修正」後，是既無「台灣」也無「中華民國」，只剩「當地」。

根據個人長期觀察經驗，國外著名新聞網站的中文版，雖有一開始就繁簡兩版本一併推出，如BBC、共同網；多數採先推簡體再增加繁體的漸進模式，如朝日新聞、法廣、金融時報、華爾街日報、紐約時報等；也有基於政治立場，而非服務客戶的原因，只推簡體版，如俄羅斯之聲、日經等。至於路透、德國之聲只有簡體版，多是不理解、不關心；而荷廣中文總部設在上海，要見繁體就難如登天。

但如美國之音（VOA）般，以五十種語言傳播，過去有繁簡，現在退到只剩簡體版者，絕無僅有！許多網友見此以中英文曾去信陳情，認為繁體字使用人口不僅台灣而已，東南亞與美加地區，加起來也達到五千萬人口，是非常龐大的閱聽規模。VOA接獲陳情後，也曾短暫恢復繁體字版。不到一個月時間，又刪除繁體字，只剩下簡體版。

又一陣子，VOA以簡體中文版為預設，在右上角多個繁體選項。但繁體字使用者，須每一頁都辛苦重選，否則只能看簡體字。算是VOA對繁體字使用者的施捨。現在，VOA索性只提供簡體字版，繁簡轉換只消電腦自動處理，無額外成本。VOA維護簡體之心，像黴菌般頑強。

做為美國軟實力代表的VOA，資源絕非德國之聲、荷廣可比。會出現這種「錯誤」，若非外國人主管不懂中文繁簡差異，就是「中國裔主管」的默示。去年，郭文貴爆料北京高層腐敗，其在VOA的訪問直播，傳是被中國裔主管硬生生的插斷，VOA的表現令人瞠目結舌！

在網路時代，坐視一個語言從網路上「被消失」，這個語言與其所承載的文化與文明內容，等於不存在。那是對多元尊重普世價值的嘲弄，也是北京一貫手法。

趁著AIT新館六月即將開幕之際，受邀觀禮的貴賓不妨提醒非中國裔的AIT官員：國務院對北京強迫美國公司遵守中國政治正確表示憤怒之餘，卻對自家VOA被滲透無動於衷。還像話嗎？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）