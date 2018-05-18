社論》以台灣「國際化」抗衡中國「內政化」

近來，中國對台衝突邊緣策略，機艦繞島巡航習以為常，一再警示台海現狀之維持，風險愈來愈高了，無法單靠台灣一方的善意。（資料照）

朝鮮半島態勢詭譎，文金會後，川金會前，北韓稱若要求片面放棄核武，就沒興趣與川普會談，川普則表示順其自然，繼續推動朝鮮半島非核化。在此之前，蔡英文總統說︰兩岸可仿效兩韓，坐下來好好溝通。中國國台辦發言人反稱︰大陸和台灣同屬一個中國，台灣問題純屬中國的內政，這和朝韓問題的性質是截然不同的。兩岸，兩韓，兩種關係本質當然不同，但怎麼個不同法，未必是中國想的那樣。

朝鮮半島的分裂狀態，乃是二次大戰與韓戰，雙重效應下所產生的國際結構，也就是，民主陣營與共產陣營的冷戰。兩韓的主流都是統一，但事與願違，南北兵戎相見，大國各有盤算，都讓朝鮮半島一直無法「終戰」，而成為東北亞的火藥庫，不僅南北雙方，連相關大國也都嚴陣以待。朝鮮半島，二戰前本為日本殖民地，戰後南北各自成立國家，在一九九一同時加入聯合國。因此，即使要謀求統一，南北也是以主權國家的對等姿態，進行統一進程。

反觀台灣，二戰前也是日本殖民地，但戰後並未成立國家，而是由盟軍統帥委由蔣介石軍隊到台灣接受日軍投降。一九四九，國共內戰逆轉，蔣氏「轉進」台灣，從此取代日本殖民當局，成為台灣的新外來統治者。一九五二年生效的舊金山和約規定，日本承認高麗獨立，卻僅放棄台灣，但也未規定歸屬他國。冷戰結構下民主陣營默許，蔣氏外來政權「暫駐」台灣，且繼續擁有聯合國常任理事國地位，充當防禦圍堵共產勢力擴張的前線。一九七一，聯合國「排我納匪」之際，美國遊說蔣氏以台灣名義留在聯合國，蔣氏堅持「漢賊不兩立」，寧可自絕於聯合國，也不願放棄中國代表權之爭而面對台灣的民主改選，以致錯失歷史契機。

一九七九，美國也轉而承認北京的中國代表權，蔣氏完全失去「中國正統」的根據。水落石出，「台灣」與「中華民國」的區隔也因此逐漸浮現，美國制定的「台灣關係法」便是一個里程碑，而一九八○年代後期台灣民主化之後，兩者的區隔更是愈來愈清晰。中華人民共和國，未曾統治過台灣，宣稱「大陸和台灣同屬一個中國」，實際上則對台灣主權無能為力，也無法阻止從「台灣關係法」到「台灣旅行法」施行於台灣。下個月，美國在台協會新址落成，會有何等層級官員來台，備受各方關注。不過，面對中國威脅升級，光是政治表態顯然不夠。一如中美貿易戰，北京從來不怕象徵性的表態，只怕實質性的出擊。

誠然，美國樂見台海和平、兩岸對話，卻從未施壓台灣屈服於「北京的一中原則」，相反的，尤其是川普上任之後，不斷凸顯「美國的一中政策」，不同於「北京的一中原則」︰台灣不屬於中華人民共和國。以故，北京施壓美國企業接受「北京的一中原則」，主管印太事務的國務院亞太副助卿黃之瀚表示：中國威脅美國航空公司必須依中國政治正確來行事令人震怒，中國必須停止，美國已警告中國，如果再這樣下去會面臨後果。可見，「大陸和台灣同屬一個中國」，純屬主觀想像，絕非客觀現狀。但台海的終極和平，仍有賴台灣先「國際化」，就像朝鮮半島南北皆屬聯合國成員，方能以國際體系之力抗衡中國「內政化」的挑釁。

近來，中國對台衝突邊緣策略，機艦繞島巡航習以為常，一再警示台海現狀之維持，風險愈來愈高了，無法單靠台灣一方的善意。當北京的敵意無法主動解除，國際社會就必須將台灣納入國際體系，才能像朝鮮半島危機那樣，有效管理北京企圖挑起的風險。終戰至今，已經七十多年了，朝鮮半島，台灣海峽，仍是「未完成的劇本」。未來，劇本如何展開？北京的敵意，台灣的善意，如何導入良性循環？台灣作為小國，當能力所及已經做到極限，也當致力於讓國際利益相關者同謀對策，世界衛生組織就是一個試金石。