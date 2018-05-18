自由廣場》智子之心 慈濟之心

◎ 林磊

慈濟所屬的大愛電視台新戲「智子之心」才播出兩集即停，外傳是中國國台辦主動「關切」乙情，中國國台辦發言人安峰山十六日在例行記者會回應證實，顯見連「慈濟」都遭中共滲透，另本情亦凸顯中國近期對台除外交圍堵、軍事恫嚇外，更是操練及驗收其在台灣社會全面佈下「滲透網」的工作狀況與成效。

中國向來視境外「ＮＧＯ」（非政府組織）為洪水猛獸，境外「ＮＧＯ」對其政權危害等級與梵蒂岡同列，何以來自台灣的「慈濟」會是中國核准、註冊的第一個境外非政府組織，關鍵不外乎中共已成功滲透「慈濟」，並策反「慈濟」關鍵人士，讓「慈濟」能為其所用；反觀中國與梵蒂岡之所以遲遲未建交，關鍵無他，即在中國目前尚無法全面掌控中國大陸天主教的「地下教會」所致，此一對比既明顯又清楚。

建議蔡總統應責成國安單位對全國重要社團等，全面啟動反情報調研工作，以便儘速修補已經殘缺不存很久的社會保防安全網。另外也要呼籲「慈濟」上人應率所有高層領導召開記者會對全體國人說明，「慈濟」對所屬的大愛電視台新戲「智子之心」停播乙事的立場，「頂新」事件已重創「慈濟」在台灣人心中的地位，不希望「智子之心」停播乙事，再度釀成反「慈濟」事件，成為壓倒「慈濟」的最後一根稻草。

宗教不須涉入政治，貴在淨化人心、濟弱扶貧，但若站在極權政權的同一邊，與人類普世價值對幹，終將自食惡果遭全民唾棄。

（作者為生物科技業者）​