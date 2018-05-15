自由廣場》政府機關派遣人員何時歸零

◎ 張睿芃

行政院長賴清德週一親自召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會，行政院在會中宣布，政院所屬公務機關、國營事業及派遣人員，月薪將提高至三萬元以上，初估有一萬六千人受益，所需經費九．六億元，將從總預算中編列。

看到這則報導，個人認為政府所屬公務機關、國營事業及派遣人員帶頭加薪值得肯定，然而其中還包括派遣人員，個人就認為相當不以為然，不是派遣人員不該加薪，而是因為高市府在二○一三年還有四百零八名派遣工，為了維護勞工權益，高市府分兩年將派遣工歸零。既然高雄市政府能夠零派遣人員，為什麼其他縣市不能？中央政府就更不應該，因為勞動部在二○一四年就宣示，政府單位應帶頭禁用派遣工，為何到現在公務機關還有派遣人員？

呼籲政府機關應該徹底檢討現有公務機關員額配置，如果真正有人力需求，應該增加編制員額，而不是以派遣人員來達成員額總量管制的要求。

（作者為家庭主婦，新北市民）

盼企業跟進調薪 善盡社會責任

◎ 邱世長

政府願意提出政策來解決低薪問題，筆者舉雙手贊成。因為低薪不僅是經濟議題，甚至已經衍生少子化「國安」問題。今天由政府當領頭羊，宣布公部門臨時工加薪至三萬，基本工資時薪可以調至一五○元，筆者非常贊成。

台灣青年長期被廿二Ｋ烏雲罩頂與定錨，對青年不公平，對國家的發展也不利，因為會導致人才大量外流，而人力即國力，台灣地小人寡若再無人才撐腰，將是利空之局。

唯一令人擔憂的是，政府「公部門」加薪至三萬、時薪可以調至一五○元，到底能不能真的「拋磚引玉」？還是「雷聲大、雨點小」？全看未來全台的私人企業、商家之反應。企業界跟進調薪與否，決定了賴內閣這次政策的成敗，也決定了台灣青年人才外流是減緩或加速。然而，正如昨天有學者投書「少子化的企業社會責任」，希望企業界不要冷眼旁觀，要見賢思齊，善盡社會責任，一起幫員工加薪，也一起為台灣更美好的未來打拚！天佑台灣啊！

（作者為教師，台北市民）