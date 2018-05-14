自由廣場》校務會議非大學最高權力機構

◎ 張惠博

長期在大學任教的師長而言，多尚存著校務會議是學校最高權力機構，惟，自一九九四年大學法修正與實施以來，明確規範系務、院務、校務會議的權限，校務會議，係三級中的一級。有關必須送校務會議的報告與審議的事項，也有律定的準則。大學內部，分層負責，各司其職，維繫著大學自主與教授治校的精神，並提供所有熱愛知識的師生，徜徉於知識的創造、傳播與推廣。上焉者，戮力為全人類做出貢獻，中焉者，能為國家社會服務，至少，也能追求個人的幸福。世界各國，無不重視高等教育的辦理，大學的類型，約可概分為研究型大學、一般型大學，以及實務型的大學，這樣全方位的人才培育，成為維繫國家的發展與進步的力量。

最近台大校長的遴選，再度引起各界的關注，尤其是教育部與大學之間的互動關係，在教育部管理與大學的自治之間，確實存在著不小的空間與彈性，言人人殊。

依現行大學的運作，校務會議係負責推選遴選委員，遴選委員的主要任務則在於遴選校長。自從大學校長改成由各大學一階段遴選以來，選風的確每況愈下，聽聞毫無顧忌的操作，確實令人咋舌。常見有意參選校長者，其本人或支持者，早早務色己方人馬，由系、院代表，一路護送，使其順利成為校務會議代表，校友代表與社會公正人士的推選，也一併納入操作，甚至，把腦筋動到教育部的代表。因此，當校務代表選出之後，數算校務會議代表人數，輸贏幾乎已定，校長人選也就呼之欲出了。識者咸知，這是近幾年來，國立大學校長遴選，問題重重的主因。

大學應恢宏其引領社會的傳統價值，校長人選應以教育與學術為重，減少大學校長的政治性，較有益於大學的治理與發展，也能贏得普遍的尊重；大學校長的遴選，是應該加以正視與全面改革的時候了。

（作者曾任國立彰化師範大學校長）