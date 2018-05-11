自由廣場》大馬變天的拉曼預言

◎ 陳怡蘋

馬來西亞大選結果揭曉，全民海嘯重創國陣，除了丟失中央政權，連帶失去地方多州政權。在野黨的選舉成績，遠遠超越選前最樂觀的預測，一時讓各界措手不及。這是馬來西亞中央政府第一次政黨輪替，歸根究柢，或許可說是國陣業力引爆，多年來民間的怨聲載道，這回不分種族一併爆發。大馬有個流傳多年的鄉野傳說拉曼預言，果然成真。

拉曼即大馬開國首相東姑阿都拉曼，據說拉曼（RAHMAN）之名預示大馬歷屆首相的名字。一旦走完Ｎ，巫統就倒了。

Ｒ—開國首相東姑阿都拉曼（Abdul Rahman），Ａ—第二任首相阿都拉薩（Abdul Razak），Ｈ—第三任首相胡先翁（Hussein），Ｍ—第四任首相馬哈迪（Mahathir），Ａ—第五任首相阿都拉（Abdullah），Ｎ—第六任首相納吉（Najib）。

拉曼預言在上個世紀，馬哈迪主政時期甚囂塵上，民間對副首相是否符合拉曼預言議論紛紛。馬哈迪廿二年任期，任命四位副首相，首位副首相慕沙希淡（Musa bin Hitam），未符合拉曼預言，其餘嘉化峇峇（Abdul Ghafar bin Baba）、安華（Anwa）、阿都拉（Abdullah）三人都符合拉曼預言。最終阿都拉在馬哈迪下台後，接任首相。

阿都拉上任未幾，即解散國會。這次大選國陣贏得史上最大勝利，取得九成國會議席，在野黨奄奄一息。人民賦予阿都拉巨大委託，希望個性溫和的阿都拉，推動各項改革，掃除馬哈迪時期的弊端。惟阿都拉表現平庸，人民期待落空，四年後的大選，風雲變色，民意如流水，國陣首次失去國會三分之二優勢，且一併丟失地方五州政權。國陣第十一屆大選的狂勝，更顯出十二屆大選的落寞。隨後阿都拉不堪巫統內部逼宮（包含馬哈迪多次公開嚴厲批評），終於辭職，副首相納吉出任第六任首相，拉曼預言完成。

馬哈迪、阿都拉兩人為平民首相，其餘首相均為王室、貴族出身。納吉是貴族、政治世家，其父為第二任首相阿都拉薩，姨父是第三任首相胡先翁。開國首相東姑阿都拉曼雖經由選舉上台，但他另一個身分是吉打州王子，貨真價實的王室成員。巫統執政以王室始，貴族終，似乎也有某種象徵。大馬的政治史，即將展開新頁。

（作者為家庭主婦，旅居馬來西亞）