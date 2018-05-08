自由廣場》評柯市長的邏輯與口德

◎ 劉天祥

柯市長說黑白比藍綠重要、是非比統獨重要；又說台灣很多人沒有邏輯觀念，政論節目才會有那麼多人看；又說請台大重啟校長遴選是白痴的政策。

即使入門的邏輯書都會告訴你，黑白式思考就是一種邏輯錯誤。世事，尤其是政治事務，很少可以黑白、是非二分。有威權性格的人，總認為自己是是，別人是非，聽不進別人的「錯誤」意見；更嚴重的則會用暴力要求大家照他的「正確」意見做。

柯市長如果不同意教育部長的決策，不妨指出他的錯誤，隨口罵人「白痴」，除了顯示自己缺乏口德，又傷害有精障者的家庭。不知是否所有的政論節目名嘴都批評柯，但依他的邏輯，似乎連替他辯護的名嘴（如果有的話）也是胡說八道。看政論節目的人之中，應該也有柯的親朋好友、支持他的選民，更不用說他的父母都還上過政論節目，難道他也認為這些人沒有邏輯觀念？

國小一年級的孩子對客人說，你的嘴巴好臭，大人可能還會覺得可愛；國中一年級的孩子這樣說，只會惹人厭。沒有同理心的直白，不是什麼優點，是粗暴無禮。

（作者為退休高中教師，台南市民）

◎ 方復權

台北市長柯文哲除了沒有能力帶領台北市前進與發展之外，最大的缺點其實是踩在藍綠之間的「政治算計」。

四月廿四日才宣稱「打不還手、罵不還口」，廿八日就對教育部前一晚正式宣布駁回管中閔台大校長聘任案表示，「不知道哪個白痴決定這政策，應該檢討」。

由此可以推測，柯Ｐ從頭到尾都堅信台北市的選民結構是藍大於綠。換句話說，只要掌握藍營選票，連任就可以輕舟渡江。關於這一點，可由「兩岸一家親」的思維以及拒絕回答「台灣價值」的問題來實證。至於國民黨推出的丁守中，柯文哲早在二○一四年就曾經以「一團棉花糖」暗批丁沒有魅力，沒有把他放在眼裡。至於柯文哲五月五日所發表「比藍綠更重要，是黑白，比統獨更重要，是是非」的聲明，則是清楚「小綠」不挺，所以直接向中間選民喊話。

四年前以自稱「墨綠」的身分贏取選票，四年後利用蔡政府與對岸關係凍僵之時，企圖藉由「深藍」的本質再次複製選舉手法來催票，柯文哲的本性其實已表露無遺。

（作者從事國際貿易，台中市民）