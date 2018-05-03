自由廣場》以台灣名義與美國建交

◎ 何聰明

多明尼加宣布與中華人民共和國建立外交關係，並與中華民國斷交，成為民進黨第二次執政後第三個斷交的國家。如今，與中華民國維持外交關係的只剩下十九國。筆者相信，只要台灣繼續自稱「中華民國」，斷交的國家將會繼續增加無疑。因為，世界上只有一個「中國」是常識。

筆者建議，民進黨政府應要主張「台灣」才是主權獨立國家，並聲明不接受夢幻不實的「九二共識」，更要向全世界宣稱，民進黨政府擬邀請國際組織前來監督「台灣正名」的公民投票，一旦公投通過，「中華民國」國名自然消滅，名副其實的「一個中國（ＰＲＣ）」終於實現，中國應該高興多於遺憾或動怒才是。

其實，中華民國這個國名，在美國立法的「台灣關係法」中早已不存在。因此，民進黨政府可以使用「台灣」名義力爭與美國建交，只要與美國建交成功（當然亦可與多國建交），就是徹底解決外交問題長久的、唯一的辦法。

（作者為台灣南星會會員，高雄市民）

當中國按了多國斷交的按鈕

◎ 施雅軒

多明尼加於二○一八年四月三十日告知與台灣斷交，五月一日旋在北京簽署兩國建交聯合公報，這是繼去年六月十二日與巴拿馬斷交後，台灣又失去一個拉丁美洲邦交國，中國如此汲汲營營擠壓台灣外交空間，相較兩韓握手言和佔盡全球新聞版面，中國卻逆向而行，實在令人不解。

今年三月十六日美國川普總統所簽署的「台灣旅行法（H.R.535）」，與行政院賴院長的「台獨工作者」說兩項，無疑讓死抱著「一中原則」的中國陷入死胡同，外交顏面盡失必須給台灣一個正面痛擊，成為催生多明尼加斷交的主因。

但是得以出一口鳥氣的中國，只要仔細想想就會發現，除了證明台灣邦交國「只有存量沒有增量」之外，完全沒有辦法阻擋台灣成為一個正常國家的動力。而拉高的對峙態勢，不但不會打壓台灣的內部士氣，更讓朝野同仇敵愾一致對外。

但是中國按了這個斷交的按鈕，卻啟動另一個新的台海外交戰場，五月二十一日瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（ＷＨＡ），與六月美國在台協會（ＡＩＴ）台北內湖新館的開幕，台灣必須利用東亞的特殊政治結構反撲，轉守為攻成為無法迴避的道路，中國真的羞辱到台灣嗎？恐怕是提油救火的最佳示範。

（作者為高雄師範大學副教授）