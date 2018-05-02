自由廣場》〈青年時評〉大學自治？台大高層要不要先「自制」？

◎ 張桂禎

拔管案持續延燒，包括前校長在內的台大高層相繼跳出來訴求大學自治，強烈表達教育部介入遴選的不滿。但這些大人嘴巴上說的是一回事，檯面下做的又是另一回事，喊著「自治」的同時卻又不「自制」，實在難以服眾。

教育部做出拔管決議後，台大遴委會便發聲明高分貝抗議，措辭甚是強烈，但事後被爆出並未知會部分委員就「偷跑」發出聲明稿，發完後才來詢問是否同意，正常程序的開會討論都省了下來，決策機制令人詫異。小圈子把持的遴委會，有符合大學自治嗎？「不開會又拒絕解散」，讓成員之一的沈冠伶教授宣布請辭遴委職務，說穿了不過就是不願再配合已有既定立場的台大遴委會繼續演下去。

事情演變至此，台大遴委會的召委、前校長陳維昭，實在是脫不了干係。今次最受爭議的「蔡董選管董」，候選人和遴選委員間存在重大利害關係，在遴選過程中未被充分揭露，把關的遴委會未善盡釋疑之責有失其職。而現在又爆出遴委會繞過正常程序逕自決議，召委該是首當其衝、難辭其咎。

不過，陳維昭在這件爭議上的表態，如「台大從未被這樣糟蹋」、「校園民主最黑暗的時刻」等等力爭大學自治的發言，倒是讓人不敢苟同。二十五年前乘著「教授治校」浪潮當上首位遴選校長的陳維昭，任內在大學法事件中獨裁的立場，其後修改辦法讓自己得以連任十二年，卸任後又二度出任台大校長遴委會召委以維繫自己的勢力地盤，今天有什麼立場喊大學自治？

其實比起管中閔的獨董爭議，台大高層擺爛的態度，恐怕更是問題癥結點所在。先前傳出有高層去施壓校務代表撤簽召開臨時校務會議的提案，等到三月下旬真的召開了校務會議，有心人又把想討論釐清校長遴選疑慮的提案統統封殺，這不正是自我閹割了大學自治？

台大高層和遴委會的閃躲、鴕鳥心態說到底倒也不難理解，畢竟校長選舉裡派系角力、私相授受的痕跡，每屆選舉不都歷歷在目，即便有爭議也是吃定教育部不敢不從。教育部的拔管決議，不過是掀開了潘朵拉的盒子，讓不自制的大人們的醜陋公諸於世罷了。

（作者為美國常春藤盟校學生）