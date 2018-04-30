自由廣場》將軍，你知道年輕人怎麼看嗎？

◎ 楊彥騏

我今年過年就有一個高職餐飲科畢業七年後同學們再次相聚的同學會，席間，大家聊起工作。大部分的男生都退伍不久，才剛開始投入社會工作。待在餐飲本科的不多，主要原因是大多要從頭學做「學徒」，學的東西又雜又重，除了師傅給零用金，幾乎沒有薪水；而外場服務薪資也多是基本工資，須靠加班來累積更多薪水，年紀偏大店家也不喜歡。其餘男生更多是業務型工作，房仲、汽車、保險等，雖然可以西裝筆挺，但工作幾乎是全天候服務、全台灣要走透透，職務跟業績不穩定，收入自是也不穩定，拜訪客戶常常是做白工，三餐、油料也常常是自理，因為業績考量不敢報帳。起步晚的高職男同學們，月薪或單月業績幾乎沒有人可突破三萬的門檻。

女同學雖然少了兵役問題，早男同學幾年投入工作，但也幾乎沒有人的薪水超過三萬。幾個已經結婚的女同學，要靠丈夫一起雙薪收入，才能勉強維持住家庭開支，買車、買房都成了緣木求魚。有少數比較傑出的女同學，有當到實習店長或擔任小主管，薪水固定可維持在三萬以上。但一位同學說，她們過年期間生意較好時，常因為加班工作累到去廁所躲起來偷哭。同學們為了微薄的薪水必須忍受辛酸工作，一切只為了生活，苦往肚吞自受，她們除了自己可曾抱怨過誰？

最近，炒得沸沸揚揚的軍人年改，聽說樓地板的金額從三萬三千多到三萬八千多，漫天喊價，竟然還有退將說還是離「貧窮線」很近(https://www.thenewslens.com/article/89106)。想到畢業學生們各個都在各領域努力奮鬥，也為社會服務犧牲，看在他們眼裡，年改的抗議紛亂，真的是觀感非常差。年輕人才是國家社會的未來、希望、棟樑、能量，為何他們都必須生活在「貧窮線」下？卑微地工作付出，繳稅給國家，供給別人養尊處優呢？

（作者為高職教師，著有《台灣百年糖紀》）