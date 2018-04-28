社論》「兩岸」與「兩韓」本質不同

「兩岸」與「兩韓」本質不同，朝鮮半島和解，未來能走多遠，還有待觀察；當前對兩岸最大的啟示，不是共同追求中國夢，而是完全停止對彼此的敵意行為，以和平、對等的原則解決雙方的歧見，從而對區域的穩定與繁榮做出貢獻。 （美聯社）

「文金會」簽署「板門店宣言」，將在今年內正式結束韓戰。朝鮮半島和解，對照台海僵局，有謂兩岸同為分裂國家，應該共促中國夢。事實上，台灣與中國，各自主權獨立，與朝鮮半島原本同屬一國完全不同。日前，國台辦發言人稱：沒有什麼「天然獨」，只有「人造獨」。他說：即使是過去日本殖民統治時期，無數台灣仁人志士也以鮮血和生命證明了自己是中國人 ，是中華民族的子孫。諸多大中國主義的恣意妄言，對歷史與現實皆屬無知。

清雍正說：「台灣地方自古不屬中國，我皇考聖略神威，拓入版圖」。 一八九五，日清簽署馬關條約將台灣割讓日本，其中規定「約批准互換之後限二年之內日本准中國讓與地方人民願遷居讓與地方之外者任便變賣所有產業退去界外，但限滿之後尚未遷徙者酌宜本視為日本臣民」。依此，二年之後還留在台灣者，乃是自由選擇日本。日本進佔台灣初期，遭到不小的抗日行動，但在五十年統治期間，大多數時間秩序良好，台灣人民作為二等公民自有不滿，但行政效率、經濟建設、教育衛生等顯著進步，以致終戰世代至今懷念。

與此同時，日本時代，有台灣人到中國發展，甚至投效國民黨或滿洲國。一九四五終戰，有些所謂的「半山」隨國民黨返台接受日軍投降，並接收日本留下的統治位置。當時，台灣普遍對也是戰勝國的中國抱有期待。只不過，好景不常，一九四七爆發二二八事件，台灣菁英死傷慘重。而蔣氏內戰失敗遷往台灣，白色恐怖上場。短短幾年之內，台灣人民對「中國」由幻想走到幻滅，驚覺原來蔣氏政權跟日本當局一樣，都是壟斷權力的外來政權。台灣獨立運動，遂由原先的少數人開始啟蒙大眾。

可以說，台灣獨立運動的源頭，有台灣人民自我覺醒的「天然獨」，也有中日美不同政治操作所形成的「人造獨」。前者，「天然獨」，穿透蔣氏威權統治，直到今天蔚為主流。後者，「人造獨」，中日美也仍以正反不同作用力在製造中。其中，最大的反作用力，來自中國。中國的文攻武嚇、繞台擾台、窮台惠台、國際封殺，不擇手段地摧折台灣人民的意志，企圖讓二三五○萬人屈降於「祖國」。然而，台灣內外的「人造統」操作，結果卻適得其反，維持現狀走向獨立成為穩定的主流民意，年輕世代「天然獨」更在太陽花運動一覽無遺。可以斷言，各種「人造統」戲碼繼續演出，「維持獨立現狀」必定會更堅定，七成年輕人願意為台灣而戰力抗「武統」，便是值得注意的指標。

二戰期間與台灣同為殖民地的朝鮮半島，各有不同意識形態的獨立運動，於是終戰立即有本土政權建立國家，分裂且各獲國際承認。但當年的台灣，沉浸在外來政權替換的宿命論，以致錯失了自成一國的歷史契機，經歷了五十年才有特殊兩國論、一邊一國論、維持獨立現狀論、務實台獨論出諸執政當局。近年，地緣政治的風向轉變，有利於台灣走向正常國家，但綜合國力上升中的中國，正無所不用其極地阻擋台灣走完歷史未竟之路。「挫敗任何形式的台獨」，已成中國的日常話語。另一方面，「絕不容許中國武力犯台」，美國也更不吝於清晰表態。統獨交鋒，背後有其國際框架。

讓與台灣的日清馬關條約，委派蔣氏代表接受日軍投降的盟軍統帥第一號命令，中美三個公報，台灣都還不是民主國家，台灣的主人尚無法表達意志。幸而，台灣人民的民主向光性，讓這個島嶼擺脫被宰制的命運，成為亞洲民主退潮中的民主典範。正因如此，總統直選前夕國民黨的「國統綱領」，總統直選之後北京的「反分裂國家法」，早已無法攔阻台灣人民自主前途的力道。「兩岸」與「兩韓」本質不同，朝鮮半島和解，未來能走多遠，還有待觀察；當前對兩岸最大的啟示，不是共同追求中國夢，而是完全停止敵意行為，以和平、對等的原則解決雙方的歧見，從而對區域的穩定與繁榮做出貢獻。