自由廣場》田蘊祥的雄心壯志與學術自由

◎ 余杰

《遠見》雜誌發表了一篇題為《台灣的小確幸，容不下我的雄心壯志》的報導，主人公是留法主修公共管理的田蘊祥，取得博士學位歸國後，很快找到專任教職，但他發現，在台灣要求「老師全能」的環境下，必須教學、研究、還得兼行政，武漢大學卻能讓他專心投入研究，便放棄台灣，出走大陸。(https://www.gvm.com.tw/article.html?id=43602)

田蘊祥聲稱，武漢大學是中國前十強，他每年只需要上兩門課、五學分，教學任務就完成了，剩下的時間，可以通通放在研究上。校方明確規範在三到四年內，必須出幾本專書、寫幾篇論文、發表在哪些等級的國際期刊上、拿到多少研究案等。他指出：「在大陸，只要當事人有實力，研究經費、住房，甚至配偶的工作安排等，都可以跟校方談，只要學校覺得你能替校方做貢獻，一切好說，讓當事人能專心做研究，這種彈性是台灣沒有的。」他更表示：「如果你對自己的學術生涯有企圖心，實力夠強，也願意承受校方加諸的要求，大陸是一個讓年輕博士無後顧之憂、盡情施展的大舞台。」

田蘊祥彷彿是中國吸納台灣年輕學術人才的「活廣告」，他的故事表明：台灣太小，中國夠大，到了中國才能「海闊憑魚躍，天高任鳥飛」。

中國的大學確實有錢，可以用錢砸出論文、用錢砸出世界排名。但是，僅僅有錢，遠不能成為偉大的大學。對於大學而言，比錢更重要的是學術自由。

根據長期研究學術自由議題的耶魯大學法學院院長羅伯特·伯斯（Robert Pose）教授的說法，學術自由包含四個獨特要素：第一是研究和出版的自由；第二是教學自由，或有時被稱為課堂自由；第三是「外行（extramural）」言論的自由，即在與自身學術無關的領域可以像普通公民一樣公開發表意見；第四個是「內行（intramural）」言論的自由，即對大學自身的治理有參與討論的自由。大學的根本使命是創造和傳播知識，為了現實這個目的，大學才需要學術自由，伯斯教授強調說：「學術自由保護一個學者有能力勝任他的學術事業。它也保證個體不會因其學術事業受到懲罰。」

然而，包括武漢大學在內的中國所有的大學，缺少的正是基本的學術自由。在中國，每一所大學都由黨委直接控制，黨組織深入每一個學科和每一個班級。校方在教室中安裝攝像頭，監控教師在課堂上的言論，並鼓勵學生告密，有多名思想開明的教授因學生告密而失去教職。中國的出版界同樣受到嚴密控制，不符合共產黨意識形態的學術著作，根本沒有公開出版的機會。缺乏學術自由的大學，如何充當年輕博士盡情施展的大舞臺呢？

田蘊祥的研究領域是公共管理，他期望將法國和台灣的公民社會的經驗介紹到中國，這個想法只能說明他對中國的現狀太無知了。在今天的中國，連公民社會都成了高度敏感的詞彙。如果他真的要將法國和台灣等民主國家的公共管理模式介紹到中國，他的下場就會跟李明哲一模一樣——李明哲不就是跟中國的維權人士交流台灣民主化的經驗，被以莫須有的「顛覆國家政權罪」重判五年有期徒刑嗎？

沒有學術自由的地方，不是大學，而是監獄。田蘊祥無論掙到多少錢，都不是心靈自由、思想自由的學者，而是一名可憐的囚徒。

（作者為中國流亡作家）