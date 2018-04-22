自由廣場》朝鮮半島問題，川金會能解？

◎ 雲程

五月川金會進展神速，出人意表，一如1989年柏林圍牆快速崩解；但那是美國從肯楠的圍堵到雷根的經濟施壓，持續四十年戰略佈局，加上蘇聯長年經濟凋弊的結果—縱使戈巴契夫採行開放與重建（glasnost and perestroika）並減少干涉東歐國家，也是枉然。川金會前，朝鮮宣布廢棄北方核試場並中止飛彈實驗，狀似友善卻處處伏筆。到底川金會能處理複雜問題到哪一層？令人好奇，因為解決模式都不一樣。

泛稱的朝鮮問題，非常複雜。它是中共建政後，在二戰戰後處理的基礎上，發動包括韓戰（1950-1953）、越戰（1955-1975）、二次台海危機（1954-1958）等「革命外交」，以逼迫國際社會承認政權的血腥手段之一環。

1971年中共完成革命外交階段性目標，取得聯合國承認為中國合法政府。隨著越戰結束，1975年聯合國大會決議（A/RES/3390），以「替代安排」（alternative arrangements）取代〈停戰協議〉來結束韓戰；1996年，安理會主席聲明（S/PRST/1996/42），也催促「新的和平機制」（new peace mechanism）。可惜中美雙方各有考慮，問題延宕至今。

技術上，韓戰自始被定義為「聯合國的警察行動」（an action of the UN），用現代語言則是武裝衝突—不受從宣戰到和約，戰爭法的形式約束。〈停戰協議〉由聯合國軍指揮官為代表與「朝鮮人民軍＋中國人民志願軍」簽署，無一方是國家，避開國際法的承認效果；連韓國也沒簽字。

法理上，曾參與戰鬥與支援的二十國（包括事實交戰的俄國，參與日內瓦會議的日本），可被視為停戰協議的一方，都有權主張參與未來的和約。因此，韓朝雙方在一旁討論和平條約一事，有獲得授權嗎？誰能授權？到頭可能只是一頭熱。

以往我們認定半島局勢無解，是基於「其他情況不變」；弔詭的是，只要政治層鬆動，法律安排反倒容易。半島情勢包括了韓戰、朝核、戰後處理等三個層次：小者，可透過和約結束當年的武裝衝突，其餘爭議續攤再論；中者，可將近年朝鮮核武與導彈議題拉進來，加入如日俄英韓加紐澳等「利益相關方」，並讓聯合國成為整個和平進程的上位架構。

最大的是戰後處理，則可仿效德國，以「最終處理條約」（treaty of final settlement）一口氣處理〈舊金山和約〉遺留的朝鮮半島問題。但處理這層次須先釐清：戰爭賠償（包括可能的統一費）將由誰負擔？

萬一半島問題解決，台灣是否會是下一個？這我們可不能不關注。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）