社論》「戰略沉著」應對「衝突邊緣」

地處中國鄰近的台灣，必須戒慎恐懼中國的戰術干擾，沉著應對避免落入它的「衝突邊緣」誘計。避開衝突，壯大台灣，這是小國生存之道。（圖取自國防部發言人臉書）

新加坡「聯合早報」報導：總部設在日本的英文政治外交刊物「外交學者」日昨發表網路評論指出，儘管中國媒體大幅報導，西方也猛談威脅論，但此次軍演在有限範圍舉行，顯示北京只想虛張聲勢，並不想真正冒險引發危機，或升高台海緊張。確實，中國這次的演習規模不大，但是為了達到最大的邊際效應，宣傳拉高到直接對準台獨，還派出若干軍機繞台擾台。目前，美國僅止於口頭回應，蔡英文總統也如期出訪，「虛張聲勢」有跡可循。

中共十九大前後以來，北京對台灣的軍事策略，似乎可以用「衝突邊緣」來予以總結。所謂的「衝突邊緣」，骨子裡就是「虛張聲勢」，擺出一副要幹架的樣子，其實準備動作非常有限，根本不像要大幹一場，但是在口頭上叫得響徹雲霄，宣傳機器高分貝大鳴大放。其實，這是反獨促統的無本生意，如果只要恫嚇便可以達到目的，何必真的動刀動槍？何況，台灣還有內應，主動幫中國的宣傳放得更大！然而，航母路過了，戰機繞過了，宣傳鬧夠了，船過水無痕。從東海、台海、南海，過去一段時間中國的「衝突邊緣」展演，日本、台灣、美國都只是適度管理，沒有隨北京起舞窮緊張，於是「衝突邊緣」一個巴掌拍不響。

話說回來，北京的挑釁動作， 外無日台美啟爭端於先，一旦「衝突邊緣」擦槍走火、爆發事故，國際社會恐怕不會將責任歸咎他人，而是譴責北京自己躁動有以致之。最近一段時期，中國偶爾會出現武統論調，若干冒進主義的犯台談論，在軍事專業看來皆屬幼稚不堪，違反軍事科學的基本原理，這種論調所困擾的也不是外人，而是中國的大當家習近平，因為武統論調跟圍堵中國的新趨勢實在是太違和了，武統不可行卻在國際上造成公關失分，簡直是在扯習近平的後腿。當然，我方對「衝突邊緣」萬一失控的後續管理，也務必要有劇本演練，不能被北京綁架挾持。

毛澤東說過，要在戰略上藐視敵人，但要在戰術上重視敵人。當前，台灣所處的戰略環境是有利的，因為中國威脅橫衝直撞，已經招致戰略上與經貿上的圍堵中國，國際社會已經對中國失去承擔大國責任的信賴。只要看到這種戰略大勢，台灣就不必在乎中國的對台戰術，因為那注定是鬥不過國際核心價值的，也注定是無法成功的。不過，地處中國鄰近的台灣，還是要戒慎恐懼中國的戰術干擾，沉著應對避免落入它的「衝突邊緣」誘計。避開衝突，壯大台灣，這是小國生存之道。

台灣堅定維持現狀，藉圍堵中國的印太戰略水漲船高，讓務實台獨行穩致遠，乃台灣面對中國以小博大的智略。目前中國的綜合國力還在上升，此時此刻它最期待的就是台灣犯了戰略錯誤，導致台灣自己孤立於美日印太的安全連結，從而必須落單面對中國威脅。因此，面對中國的「衝突邊緣」挑釁，本土政權更應表現出戰略沉著，有效管理來自中國的「衝突邊緣」躁動，卻絕不墜入它期待緊張升級的算計。統派統媒網路五毛黨的激將法，就讓他們自己去亂吧。

中國把沿海的例行演習宣傳放大，戰機繞台擾台提高緊張，無非是希望台灣隨之起舞，台海情勢緊張兮兮，如此一來正可凸顯北京的優勢。對此，台灣必須另類思考，例行的國防把關做好便夠了，北京虛張聲勢無非是想做一樁無本生意，而台灣社會正常生活，蔡總統如期出訪，繞了一圈北京的虛張聲勢鳴鼓收兵，那麼，不僅是台灣人民連國際社會都再一次看清，北京對台灣的「衝突邊緣」戲法也就是這樣：你把它當一回事就有事，你不把它當一回事就沒事。中國虛張聲勢的戰術騷擾，只是想誘導台灣觸犯戰略錯誤，我們大可不必自亂陣腳。