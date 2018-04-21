自由廣場》談豪宅居民抗議高雄輕軌

◎ 洪正

近日高雄輕軌屢遭高雄美術館豪宅區部分居民抗議，主張返還路權要求停工並變更設計，包括主張「停止施工，輕軌不經過美術館路」及「路線北移，輕軌不走道路中間」兩派。居民指出，輕軌完工後美術館路將不能臨時停車，且鄰近大樓地下停車場出入口就設在美術館路，車輛出入將有危險。筆者認為，對於交通方式的變革當然不能拒絕批評，但使用「輕軌殺人」、「違反居住正義」等標語，卻是讓訴求失焦的錯誤做法。

無論支持輕軌與否，都不能悖離「城市的大眾運輸應以人為本」的原則，然而台灣長期評估城市所需的交通是「以車為本」，認為一定要維持足夠的車道與停車空間來解決交通問題。這是二戰後到一九八○年代美國流行過三十多年的舊思維，也造成了台灣除台北之外的城市大眾運輸建設普遍不足的窘境。

目前世界上已有八百多個輕軌系統，不但歐洲普及，連公路發達的美中兩國在二十一世紀後也有十多個城市新建輕軌。而縮減道路給輕軌使用，更是先進國家普遍做法。此外，從一九五○年代丹麥斯托勒徒步街經驗發現，良好的步行環境和大眾運輸導向發展，可讓行人駐留、人潮與營業額也上升。何況目前工程設計中並無抗議者所說的「將會大幅縮減路寬」，而是維持原有的車道數目。

目前輕軌已進入二階段工程，與其貿然停工、變更設計，造成預算暴增，不如將公帑運用在輕軌速度效率優化、造街工程、商圈設計等，用更少經費更快減少阻塞，往「人本交通」更進一步。

好的交通運輸規劃，不是僅思考是否有足夠的道路及停車空間供汽機車使用，而是思考作為一個「人」，如何在便利、迅速、負擔得起及舒適的狀況下在城市間移動。希望高雄的未來，在完善大眾運輸路網下，逐漸擺脫對汽機車的依賴。也希望市府一定要透過周邊整體規劃拉抬輕軌使用率，實踐「生態交通」！

（作者為基進黨高雄黨部執行長）