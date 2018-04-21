自由廣場》民進黨團未納修民法，是好事！

◎ 陳茂雄

立法院於二十日上午討論事項，民進黨團提案僅限十四案，並未將攸關同性婚姻的《民法》修正草案納入，時代力量立委黃國昌在臉書怒罵民進黨(https://newtalk.tw/news/view/2018-04-20/121560)。前立委孫大千質疑，以民進黨在立法院的壓倒性多數優勢，有什麼法案不能通過的？蔡英文總統不是「不努力」而已，她根本就是在「打假球」！作家陳芳明也加入戰局，怪民進黨踐踏人權。

總統大選時，蔡英文的確將「婚姻平權」列入政策白皮書，因為當時的民調，贊成同性婚姻合法化的人略多於反對者，但多數人沒有意見，蔡團隊就將它當作主流民意，只是蔡團隊沒有考慮到贊成同性婚姻者，絕大部分不是當事人，他們雖然贊成，但沒有將它當作自己的事來支持。

該案到立法院討論時，推動同性婚姻者認為立專法是一種歧視，因而堅持修改民法，造成反對者反彈，連原來多數沒有意見者也加入反對行列，他們認為修改民法已經牽動他們的權益，對執政黨形成相當大的壓力，民進黨才發現錯估主流民意。

人民是國家的主人，他們將行政權委託行政首長推動，立法權委請民意代表執行，若受託人違背國家主人的意見，下一屆就不再委託，甚至於可以立即中止委託，執行罷免。總統及立委都在追求主流民意，若是違背民意，國家主人就會以選票來制裁，不勞其他人操心。

責怪民進黨者，若認定民進黨違背多數國家主人的意見，就廣為宣傳，讓選民制裁違背主流民意者，中止委託（罷免）或許有困難，至少在下一屆連任時，國家主人可以用選票來制裁。若壓迫民進黨背離民意，自己就是獨裁，還談甚麼人權？

也有人責怪民進黨立委沒有依循蔡英文的政策白皮書立法，這不是最好的現象嗎？台灣政壇最讓人詬病的就是總統能夠指揮國會，在行政與立法分立的國家這是一種病態。在美國行政單位連提法案的權力都沒有，若有需要，只能委託同黨議員提法案，但不可能出現總統指揮國會議員的問題。

台灣的傳統是總統指揮立委，這是病態，好不容易出現一次立委不依循總統的政策白皮書立法，這是可喜的現象，有甚麼好責怪的？

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）