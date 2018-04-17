自由廣場》月光桌遊節的強國人風波

◎ 陳柏惟

預定五月十二日在高雄登場的「月光桌遊節」，參展開發商「美麗島風雲」因最新製作「誰是強國人」，遭到中國廠商以「傷害兩岸同胞感情的渣渣」為理由抵制與退出，並施壓主辦單位與台灣廠商，逼迫台灣文化創作的桌遊無法參賽(https://tw.news.yahoo.com/遭中國廠商施壓-美麗島風雲-團隊退出月光桌遊節-063042698.html)。

事實上，基進黨長期提醒政府，中國除了對台灣外部跟國際進行各種打壓之外，其實中國打壓早已經進入到台灣內部，並以一種「自我審查」的方式來呈現。這一年多來，西方國家警覺到中國用一種所謂「銳實力」（sharp power）的方式，輸出中國的言論口徑，以及政治主張，讓西方社會各界礙於威逼或利誘的方式，產生言論的「自我審查」，造成西方普世價值的自我限縮。

中國此種傷害西方普世價值堅持的「尖銳實力」，已經引起各種西方國家的反彈，而台灣社會對此的提防依舊相當欠缺。「文化創意產業」的發展，必須是在言論與思想自由的創意環境下，才能誕生出好作品跟良好的產業環境。此次，中國言論與思想的尺度箝制，直接涉入高雄的「月光桌遊節」，無異說明台灣思想與言論自由的創意環境，早已受到中國「銳實力」嚴重斲喪。

這遠非個案，早在前幾週，曾是台灣驕傲的garmin衛星導航為把台灣當成國家道歉，以及在前一陣子台南科學園區舉辦的「自造社群聯盟成立大會」上，華碩所展示的機器人自動內建「台南乃是中國台灣省的一個城市」，在在說明中國銳實力早已深深地自動嵌入一些台灣廠商、企業、人民與社會的腦幹中。

高雄電競館即將落成，並在十一月迎來全球性的比賽IeSF，如果「月光桌遊節」會被服膺「中國銳實力」而自動迎合中國標準與價值，那屆時電競比賽時會不會同樣受到中國威脅退賽，不僅讓台灣再度以「中華台北」出賽，同時更進一步傷害高雄想要發展的「電競文創產業」此種需要思想跟言論等創意自由的土壤呢？

筆者認為，對抗中國無理抵制的方法，並不只是抵制回去，而是台灣人維持主體性，又不損害其他參展人權利，歡迎中國來參賽。但若因為「中國歡心」考量，必須讓創意的思想跟言論自由環境受挫，那真的敬謝不敏！

（作者為電影製片、基進黨高雄黨部副執行長）