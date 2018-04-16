自由廣場》「平行時空」的國民黨，「國安法」也擋！

◎ 王濬

日前立法院對「國家安全法增訂第五之二條草案」進行審查，未來將涉案「共諜」經判刑定讞者，將喪失月退俸，並追繳至犯罪時已領退俸，消息一出，網上一片「終於修了」與「早該如此」的叫好；卻竟還遭遇國民黨立委的阻撓，而除了其可能活在與台灣人民所截然不同的「平行時空」中，也很難找到其他合理的解釋。

中國對台灣的政治意圖、軍事威脅、外交打壓與情報刺探等作為，早已是地球上人類的共享常識，甚至對台灣的「天然獨」等年輕世代而言，更是自其出生就未曾停止過的共同記憶。但，顯然國民黨並沒有與你我共處於同一時空中。

如「鎮小江案」等層出不窮的共諜案，不僅進一步凸顯出這種危機與威脅的確實存在，其牽涉人員最終遭判刑的時間之短、處罰之輕，更讓人用一種最直接的方式看到了台灣「國家安全法」的簡陋與荒謬。對「國安法」乃至整體國家安全體系的建構與修正，比以往的任何一個時刻都更有必要，此刻不過是踏出了一個步伐：一個不大，卻仍非常重要與正確的步伐。

但可怕之處就在於：作為曾經的執政黨，與現在的最大在野黨的國民黨，在其過去完全執政時自欺地忽視「中國威脅」就算了，如今，屢次就論及「國安法」或相關議題時，竟是不可理喻地阻撓與拖延，甚至連像樣的反對理由與論述都懶得想了—那總愛高喊「如果ＸＸＸ，中華民國就要滅亡了！」的慷慨激昂，彷彿只是其論述匱乏時的選舉語言；此時此刻，他們不是更該要好好地透過立法來守護國家，使其免於威脅與危險之中嗎？

歷史與結構的因素交織，讓國民黨中的某些派系總愛標榜著自己與「軍系」的情感及連結；但國民黨顯然不僅愛將「國軍」視為禁臠（也不管軍人們樂不樂意），其對於「媚共」與「投共」的退役將領更似有著無法割捨的情感—說「國軍共軍都是中國軍」可以、去北京聽習近平講話與「義勇軍進行曲」可以，甚至為了錢出賣國家機密與建立組織也可以—就是砍這些人的退休俸不行，到底邏輯與價值何在？總令人感到匪夷所思。

而如果不是「平行時空」的存在，則或許就是所謂的「國共一家」與「九二共識」的幽魂在作祟了。在國民黨的認知中，既然「兩岸同屬一個中國」，「一家親」的雙方又何必懷抱戒備，甚至要區分敵我呢？於是，他們縱容著某些退將無極限地親中，自己更忙不迭地搶先其他黨內對手盼能與習近平、劉結一握到手；對台灣最大的敵國，卻無條件地在滿足著它的願望—到底是誰在打壓國軍的士氣、污辱軍人的尊嚴？

歸根結柢，「國安法」的逐步修正旨在為台灣建立一正常、完備、有足夠嚇阻效力的安全法制架構；不是「針對中國」，而是對「中國針對台灣」此一常態與現實的措施與因應。國民黨若再用荒謬的藉口來擋，只怕要被人民用選票徹底移出「台灣」這一真正時空之中。

（作者為台大國家發展研究所碩士生）