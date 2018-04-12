自由廣場》學者圍事 要有常識

◎ 陳安

馬英九洩密案，一審的奶嘴法官引用憲法四十四條所謂的總統「院際調解權」為其開脫，飽受法界質疑與批評。

現在案子來到了高等法院，就在決戰前夕，各路擁馬的司法暗樁，再度動員起來。馬的律師團強詞奪理，畢竟是律師的天職，但有些學者披著學術外衣，卻也跳進政治泥淖，不惜昧著學術良知，用一些缺乏常識的詭辯，意圖混淆視聽，就令人搖頭了。

最新的一篇奇文是政大法學院副教授投書的「內部討論怎叫洩密」。其立論之粗糙，見解之淺陋，簡直到了令人匪夷所思的地步，教授如果這樣教學生，台灣的司法品質委實令人憂心。

撇開法理爭論不談（其實是政治攻防），判斷這件事的是非，用不了多大的學問，我們就只用常識來判斷：一個檢察總長，拿著用他案非法監聽來的資訊，非法（已被判決有罪定讞）去報告總統，而總統又憑著自己的政治好惡，指示他去報告行政院長，然後總統再利用職權以外的政治影響力，召開記者會，公布監聽譯文，就想幹掉一個國會議長，目的不成，再動用黨紀，想拔掉其不分區立委身分，這樣是可以被容許的嗎？

注意到了嗎？教授的文章完全迴避以上情形不談，刻意誤導成總統是得知有犯罪之虞的情資，於是召集「有關人員」展開「內部諮詢」。於是教授有了如下結論：「這樣也算洩密嗎？」

按照教授的邏輯，假設我們容許總統干涉司法個案，正常的程序也應該是由總長簽發給檢察官立案偵辦，不此之圖，反而以記者會公諸大眾，如果這不叫洩密，那什麼才是洩密？否則，黃世銘又何至於被判決有罪？

接下來就只剩下一個問題：總統是否有權以「阻卻違法」為由，介入司法個案呢？此案根本不是行政與立法兩院有什麼扞格，也不是王金平和江宜樺有什麼恩怨。媒體普遍以「馬王政爭」角度解讀，早已道破了本質。

但是辯護一方仍緊抓六二七號解釋，企圖將馬英九之行為定義為「行政首長的機密特權」，可以任由他裁量機密是否可以公開。如果此說成立，還談什麼五權分立？而各級法院和檢察署，通通改隸總統府管轄算了。

所以，關於法理上的爭辯或尋求釋憲，根本就是障眼法、泥巴戰。我們只問護馬派一個問題：如果蔡英文也用她的機密特權對付政敵，你們同意嗎？如果不同意，就別在法庭外說三道四。

（作者曾任新聞周刊副總編輯）