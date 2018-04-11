自由廣場》舊山線古蹟 錯亂的價值觀

◎ 古庭維

一名「跑酷」玩家在舊山線知名的魚藤坪（俗名龍騰）斷橋拍了一段影片，惹來破壞古蹟的爭議，而苗栗縣文化觀光局也乘著風向加碼表示，若因此導致古蹟毀損，將依文資法開罰云云。

具有美麗磚拱的舊魚藤坪橋，是在一九三五年四月遭新竹台中州大地震摧毀，後來在一九九九年的九二一大地震再次受損。基本上，這是一座早就被大自然毀損的古蹟，可見苗栗縣政府愛護古蹟的立場相當堅定！然而姑且不論跑酷的行為，對足以支撐上百噸火車重量的煉瓦結構是否造成破壞，也先不管跑酷的影片，是否根本就是行銷古蹟與觀光的好題材，令筆者疑惑的是，對苗栗縣文化觀光局來說，似乎只有具備「法定身分」的古蹟才具備文化資產價值，才值得用「五年有期徒刑」和「併科兩千萬罰金」來恫嚇疑似破壞古蹟的民眾。

舊山線鐵道並不只有魚藤坪斷橋！八十多年前的大地震之後，魚藤坪橋斷裂崩毀，新的鐵橋耗時兩年才完工，就是今日所見在斷橋遺跡西側的鋼鈑梁橋。根據台灣交通文化資產保存學會的調查，其第三號橋墩高達卅五．四公尺，是台灣在日治時代最高聳的鐵道橋梁。位在南邊不遠的內社川橋，同樣毀於這場震災，由於兩端緊鄰隧道，重建難度更高；新的鐵橋採用上承式鋼桁架，此種形制目前已是台灣鐵道唯一的一座，相當珍稀。

魚藤坪橋與內社川橋，完工至今八十年皆未抽換鋼梁，目前是台鐵路線上唯二仍可行駛火車的戰前老鋼梁橋。同在舊山線的大安溪橋，或是南台灣的下淡水溪橋，都是具有法定身分的古蹟，而它們的鋼梁都已在一九六○年代抽換；對比之下，魚藤坪橋與內社川橋從其興建沿革、歷史意義、工程難度及方法、至今仍可使用等條件來看，古蹟資格當屬無庸置疑！被震斷兩次的古蹟固然需要維護，但仍可使用的活古蹟更是無價之寶，希望有關單位能正視及重視。

（作者為《鐵道情報》總編輯）