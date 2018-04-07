自由廣場》上駟對中駟

◎ 陳文卿

國民黨的新北市長候選人，侯友宜打敗前縣長周錫瑋。國民黨既已掀鍋蓋，大家都在觀察民進黨要如何出牌。而即使中生代的吳秉叡、羅致政等早已明確表達參選意願，黨內希望天王蘇貞昌、游錫堃等出馬的聲音仍不絕於耳，此想法令人納悶。

拱游者認為游本屆僅以區區兩萬票敗於朱立倫，而侯友宜顯然比朱立倫弱，因此再度出馬勝算不低。拱蘇者則認為，老縣長在台北縣的亮麗政績，繼任者皆很難望其項背。

平心而論，以蘇、游兩位當過行政院長的人，出馬與僅當過副市長的侯友宜對打，給人的感覺是上駟對中駟，選贏了頂多是剛好而已，若選輸了，對黨、對當事人則情何以堪？

陳定南在宜蘭縣八年縣長的政績，至今大家仍津津樂道，可是當完法務部長回鍋再選縣長卻鎩羽而歸。我們不必去比較陳定南與蘇貞昌、游錫堃的優劣，但同樣都已經是榮登大老級的政治前輩，還要被拱到第一線去廝殺，即使再當一任新北市長，對其個人的政治資歷增加有限，功能僅是為黨守住一席直轄市長而已，讓人覺得這個黨是何等殘忍。

三年多前游錫堃毅然代表民進黨挑戰朱立倫，當時中央與地方都是國民黨執政，因此老將出馬除有母雞帶小雞的功能外，更有從地方包圍中央突破戰線之功，並奠定民進黨在二○一六年全面勝選的基礎。可是今天民進黨已全面執政，面對一位選戰生手的侯友宜，居然還找不出一位能夠與其對壘的選將，非得老驥伏櫪不可，豈不太諷刺？

今天如果國民黨是派出同樣當過行政院長的張善政、江宜樺等人，或黨主席吳敦義御駕親征新北市，則民進黨請出天王來迎戰還有點道理，但若認為侯友宜太強，檯面上的中生代皆無人足以匹敵，則無異是長他人之志滅自己威風。

（作者從事服務業）