社論─慎防最廉價的和統模式

習近平擺脫任期限制，高調宣示對台獨零容忍。海基會新人事通報，海協會已讀不回。這意味著，只要小英政府不向一中低頭，就會被列入拒絕往來戶。台商，影星，只要被舉報台獨，便公然打壓毫無顧忌。而在國共論壇尚未確定之前，新任國台辦主任劉結一會見新北市長朱立倫，似乎又對傾中的國民黨要人各個摸頭，其背後的盤算無非是想透過分化國民黨，讓該黨要人爭先恐後充當北京的在台代理人，來達到進一步控制國民黨的目的。

國民黨完全在野了，馬英九留下的路線在台灣也難登主流了，但是北京寧可抓住國民黨這塊浮木，拒絕走大路開大門面對民選政府。於是，台灣的主流民意離中國愈來愈遠，中國轉而積極卵翼經濟統派，彌補政治統派的式微。中共十九大以來的對台操作，其對台策略思維，儼然沒有最硬、只有更硬。

一是，加緊好話說盡的誘降。台灣講民主，北京將計就計，以民主來顛覆民主。今天，本土政權完全執政，裡裡外外問題不少，經濟民生、改革轉型等，假使缺乏有感政績，有可能累積民怨，加上中國窮台攻勢，導致再次政黨輪替。果真如此，目前的政治勢力，國民黨依舊最有機會取而代之。於是，拒絕一中的民進黨，接受一中的國民黨，堅持押寶後者，總有一天中國夢可藉台灣民主實現。馬英九執政八年，台灣連結中國爭分奪秒，差一點讓台灣淪為中國禁臠。北京不時傳出恐嚇十足的武統論，但絕對不會忘記這種最廉價的和統模式。萬一這種劇本重演了，北京也不會像馬執政期間那樣夜長夢多，統一架構絕對會利用天賜良機一步到位。換言之，北京併吞台灣的上上之策，就是以台灣的民主來消滅台灣，沒有煙硝也沒有片面改變現狀，因為那是台灣的民主選擇，美國、日本、印太戰略也莫可奈何。

二是，加緊壞事做絕的逼統。北京永遠未曾放鬆這一手，企圖以廣泛的蠻力將台灣納為己有，尤其是銳實力。既然要對台灣動用蠻力，表示這個過程會引起台灣社會的反感，故而為了抵銷抗中意志，可行之道便是以台制台。一如現在的香港，未來北京透過聽話的台籍內應全面管治台灣，那便是名副其實的一國兩制了。就此而言，穿著一中緊身衣的國民黨，在台灣社會又廣結了暗黑勢力，簡直就是以台制台的最佳選擇。何況，國民黨至今不改黨國習性，換一個黨國來效忠也可以無縫接軌。就此而言，從連戰開始的聯共制台，到現在的馬洪朱吳互相爭寵，在中國的劇本裡實在是只有配角的份。更何況，北京近年還在中國大力扶植台籍樣板，為可能的以台制台儲備名單。

北京企圖利用台灣的民主來顛覆台灣，台灣人也不必因此對民主失去信心，相反地，大家要以更大的民主力度來捍衛台灣。本土政權的表現，如果不符民之所欲，當然要用選票予以導正。而要讓民進黨更賣力為台灣打拚，這種監督制衡的良性力量，必須寄託在第二個足以執政的本土政黨，隨時當作主流民意的備胎。最起碼，北京想利用國民黨從內瓦解台灣，台灣人民則至少可以讓這樣的國民黨永遠無法重回執政。如此一來，才能迫使北京跟台灣的民選政府對話，也就是跟台灣的主流民意對話，揚棄以台制台的幻想與操作。

至於國民黨的年輕世代，如果不想被高層包裹出賣政治前途，一是大可良禽擇木而棲，迎向台灣的主流民意；二是在黨內高舉民主改革的旗幟，由下而上翻轉背離主流民意的路線。馬習會、朱習會、洪習會乃至可能的吳習會，都是國民黨年輕世代在台灣民主市場的票房毒藥，國民黨的競爭力必須建立在「戒毒」的基礎上，不戒毒卻繼續吸毒不啻是自掘墳墓。馬洪朱吳，爭先恐後說「北京話」，搞得國民黨選情雪上加霜，年輕世代若不改弦易轍講「台灣話」，屆時百年老店泡沫化就悔之晚矣。