自由廣場》「能人異士」張永成

◎ 徐子桓

北農常務董事張永成廿八日以臨時動議提案撤換總經理吳音寧。張受訪時說，陳景峻稱要給年輕人學習機會，但學習要有適當位置，張永成認為「以她現在的能力，做理貨員是最好的」。

吳音寧長期投入公民與農業運動，也寫過《江湖在哪裡？——台灣農業觀察》記錄戰後五十年台灣農業的發展與困境。相信她對於農業的了解與貢獻是一定有的，但從面對危機時的處理以及應對方式來看，她是否是個好的經理人才，確實值得討論。但張永成用理貨員的職務來批評吳音寧無能，對廣大的基層工作者、理貨員非常無禮，顯見他的高傲自大與無知，也讓人好奇，他究竟是多厲害的一號人物？

筆者簡單一查、仔細一看，不得了！張永成，張麗善夫婿（也就是張榮味妹婿），雲林張榮味派系的核心人物。過去經營營造公司、顧問公司，並在一九九四年四月廿九日在斗六開設當鋪，但因涉放高利貸，經法院判決有罪定讞，於一九九八年六月十七日遭雲林地檢署通緝，當年十月被捕入獄。

而這位能人，在二○○五年角逐台灣省農會總幹事時，遴選小組表明他缺乏相關的農業經歷，不具總幹事遴選資格。他立馬提出異議，並讓自己親愛的姊夫以雲林縣政府名義發函，認定其曾於一九九四年三月一日起擔任虎尾合作農場「無給職」場長。

這位張永成，開營造公司、顧問公司，同時又一邊經營當鋪放高利貸，一邊頂著逃亡通緝犯的身分在農場工作，看來真的是非常地有能力！以他這樣的能力與經驗，擔任農業金庫常務董事、北農常務董事以及中華民國農會總幹事，真是最好的安排呢！

（作者為藝文工作者，台北市民）