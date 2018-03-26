鏗鏘集》習皇何不搶「台灣牌」？

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台灣的統媒和親中學者，對台灣國際處境的反應已經僵化：破壞台美及台日關係；華府對台灣友好，就詆毀美國，指美國在打「台灣牌」對付中國。

這些別有用心者的潛台詞，明說就是「不要被美國利用」，「親美會受中國更大壓力」，應該改善「兩岸關係」以求平衡。他們從來不會想像：既然台灣可以成為「牌」，習皇為什麼不能搶來打，而讓美國獨享？

如果習皇跟美國一樣打「台灣牌」，沒有併吞台灣領土的野心，尊重台灣的民主與獨立地位，尊重台灣以對等地位改善關係，美國就沒有「台灣牌」可打，這豈不是更好的釜底抽薪之計？

同樣道理，如果中國沒有打破現狀尋求霸權的企圖，美國也就沒有必要結合有共同利益的國家嚇阻中國的擴張。

台灣地小民寡，又有中國併吞的敵意，獨立生存需要強國援手，從兩蔣以來就靠打「美國牌」。

中國為達其領土野心，何嘗不是打「美國牌」對付台灣，要求美國接受「一個中國」原則，阻礙美國對台軍售及美台關係發展，甚至要美國迫台灣接受北京的「統一」？但美國反對片面改變現狀，並不反對台灣自願犧牲獨立生存，接受中國併吞，這張牌有侷限性。

美國有「台灣牌」可以打，習皇卻因為弄錯台灣定位，不能在對等、互相尊重的基礎上打「台灣牌」以去除美國優勢。他主觀把台灣定位為「中國的一部份」，使他的「台灣牌」是對台灣野蠻恐嚇，讓台灣越走越遠。

習皇稱帝，與美國爭奪霸權，統促黨、藍天黨亮出五星旗，統媒和親中學者再老調指美國打「台灣牌」，那只會出醜，台灣人民並沒有降中抗美的誘因或基因。（作者王景弘，資深新聞工作者）