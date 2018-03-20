自由廣場》用人道救援敲開華府大門

◎ 林家宇、李旻臻

美國總統川普在《台灣旅行法》自動生效前最後一刻，親自簽署讓法案過關，為台美高層互訪提供基礎，加上去年通過的《二○一八國防授權法案》，明確建議美國軍艦停泊台灣，讓各界對於台美關係未來的發展充滿想像，而當中最重要的問題是：什麼樣的議題適合作為高層互訪，甚至船舶靠港的名義？

傳統上台美交流的名義，無非圍繞在經濟文化等方面，較為敏感的國防議題，只能透過非官方的「美台國防工業會議」以商業包裝，或透過私下管道遊說，直到去年我國海軍陸戰隊派員前往夏威夷與美軍協同訓練才稍有突破，但在中國持續加強打壓台灣，甚至揚言全面報復的當下，似乎也不宜在以作戰為前提的軍事交流上尋求升高層級。

除了作戰之外，國軍的另一個重要任務即是災害防救，在二○○九年八八水災之後，政府正式將災害防救列為國軍中心任務之一，長期下來累積了豐富的經驗，在美國接連通過兩項友台法案後，意外成為敲開華府大門的一項利器。

民進黨在二○一四年的國防政策藍皮書中提到，建議由外交部捐助成立「亞太人道救援平台」，負責亞太周邊國家相關的海外人道救援與災害防救；在二○一六年蔡英文政府上台後，前外交部長李大維則是到立法院報告將推動成立「亞太人道援助平台」，與各國分享台灣災防的經驗與能量。

未來相關機制完備後，除了增加國軍與亞太地區國家互動的機會，更能提供國防部長以交流人道救援經驗的名義訪問美國，甚至邀請美軍的醫療艦來台停泊交流。而這樣非作戰性質的軍事交流，將會讓中國的打壓失去力道與正當性，這不僅是因為人道援助在道德上有足夠的正當性，更是因為台灣在災防的經驗與能量上，確實能夠提供相當重要的協助。

甫上任的國防部長嚴德發因為在八八水災中的亮眼表現，被外界稱為「救災將軍」，與新上任的外交部長吳釗燮，同樣具有國安背景，這樣的任命在國際環境如此天時地利之下，更增添了人和的有利條件，期許兩位部長在任期內，能夠為台灣的國際空間打開前所未有的空間！

（作者為民主維新協會成員）