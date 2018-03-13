毛澤東崇拜是二戰後、六八革命時期，西方嬰兒潮世代的體制反叛現象。台灣作家陳映真是那時際，因信仰社會主義崇拜毛澤東的，日本的赤軍連也一樣。這是一種時代現象。那樣的反叛，從嬉皮而雅痞，從反體制到掌握體制，形成邁入二十一世紀的權力現象：柯林頓、布萊爾、施若德成為美國、英聯合王國、德國領導人的世紀轉變。台灣的同世代政治人物，民進黨新潮流系的大老們也是這樣的時代之子。

時代的改變，一九八○年代末期到二十一世紀開端，東歐自由化、蘇聯解體，西方青年不再對毛澤東極盡崇拜，列寧也失色。日本詩人谷川俊太郎在一首詩裡留下「列寧的夢消失了／而普希金的秋天仍然留下來」的動人話語。政治思想在政治實踐中，常在權力的邏輯中墮落，敗德、背信，從蘇聯引進力量，推翻蔣介石體制的中國，建構共產黨中國，大躍進、文革，中國的災難有多少是中國自己造成的？有一個笑話，毛澤東的靈柩旁，標語：「請勿隨地吐痰」。

以社會主義推翻了蔣介石體制的中國，毛澤東體制的中國在毛後藉走資化建構了經濟榮景，並以民族主義形塑國家。水平的倫理又變成垂直的教條，號稱中國特色社會主義國家，從極端自卑到極端自負，正走向恐怖、令人畏懼的強權國家之路。

蘇聯之前，俄羅斯已經由彼得大帝歐洲化，奠定了近代性，國民黨中國、共產黨中國之前，中國並無這樣的新文明基礎。毛後中國，民族主義本質仍然是古舊的深層結構成王敗寇義理。毛澤東殺害中國（國民黨）人，蔣介石殺害中國（共產黨）人，都極盡殘忍。比起外侮，內憂更重。蔣銅像遍佈台灣，壓迫著島嶼土地。

共產黨中國成為真正中國的國家，蔣介石被中國國民黨塑造的「偉大」形象，由毛澤東代之。在台灣，也有崇拜者，並引為政治指導人。政治功利主義以毛推翻蔣的邏輯為師，極盡崇拜之能事。政治無厘頭現象在二十一世紀仍有賣相，確實令人咋舌。蔣崇拜毛崇拜都不足以為取，既落後又反動。

毛澤東神話藏在中國國民黨長期戒嚴統治台灣的陰暗影子裡。他是某種取代蔣介石的黑暗之神，也是旁門左道。求神問鬼，政治仍迷惑許多人們。毛崇拜也算是脫共，東歐自由化的成功因素，社會學家認為是：一、市民社會條件。二、教會的存在。三、文化藝術肌理。在台灣彷彿天方夜譚，還在蔣崇拜、毛崇拜打轉，哪有什麼進步性？（作者李敏勇，詩人）