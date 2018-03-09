自由廣場》民調的功能與特色

◎ 謝敏捷

今年國民兩黨初選均採全民調，民進黨剛完成嘉義縣、高雄市和台南市，方法是：選三家民調公司，在相同電話（一年之前的市內電話版本，避免臨時加裝電話）、相同問題、相同問法，相同時段，同時進行。結果顯示：三個縣市的「每一位參選人」，在三家公司的民調數字均相當接近，沒有一家特別突兀，此檢證了台灣民調技術的準確性。此次嘉義縣的問題，不是民調本身，是互相指控干擾民調進行的爭議。

民調包括選舉、政策、商品、服務等不同種類調查，此次的初選民調是能「間接檢證」準確性的一種：不同單位進行、得到接近結果。另正式選舉的民調則是能「直接檢證」的一種：選前數字和投票結果一翻兩瞪眼。

民調的機構效應，即調查機構色彩明顯，或題目設計、提問次序等，此均可能影響結果。另也常見指責假民調，這包括根本沒做只編數字，或平時少見，選舉時冒出的較有可能。但是如係一家長期經營的公司，基於市場競爭，為了公司的聲譽和生意，基本上均小心翼翼，以證明本身的功力。

民調的一個特色是：相對容易，不必大費周章就能知道民眾意向，亦即只用一個晚上的時間，以相對少數的樣本，就能測出廣大的民意。無論是人口三億三千萬的美國選總統、二三○○萬的台灣選總統，或二百多萬的市長、幾萬人的鄉鎮長、縣市議員，有效樣本都是一○六七份即可。民進黨的總統初選，採五家，每家三千份，是為求慎重。

民主化過程中，民進黨的初選曾採幹部評鑑和黨員投票，但有派系運作、派系動員和人頭黨員的問題。也曾採用美國式的公民初選，但工程大，投票率不高，不一定能反映多數民意。也曾採過濾式民調（排藍民調），現則採全民調，國民黨也跟進，大家省時省力。

（作者為前國立中正大學政治所所長）