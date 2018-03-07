自由廣場》川普訪台？六月AIT盛事談台灣旅行法戰略高度

◎ 施雅軒

二○一七年一月十三日，美國聯邦眾議員們提出台灣旅行法法案（H.R.535）之際，正值蔡總統過境舊金山之時，經過二○一八年一月九日眾議院院會通過，二月二十八日參議院院會通過，終於在三月五日送交白宮，等候川普總統簽署。不過大家會發現，部分聲音開始傳達該法案僅僅是象徵性、沒有法律約束力的負面評論，但果真如此嗎？孰不知台灣旅行法將是美國對抗「一個中國」的法律武器。

眾議員在六個立法揭示的要點上，說明著法案的推動是基於二十世紀八○年代以來，台灣民主轉型已經成為亞洲的民主燈塔（been a beacon of democracy in Asia），「訪問與否」成為具有縱深指標（an indicator of the breadth and depth of ties），因此一九七九年所制訂的台灣關係法，需要補強自我設限（the self-imposed restrictions）所造成的高層溝通不足，如此另一個以台灣為名的美國國內法案於焉誕生。

容筆者再次強調「台灣旅行法」的三個要點：（一）允許美國各級官員前往台灣與台灣同僚會面；（二）允許台灣高級官員在受尊重的條件下進入美國，並會見美國官員，包括國務院和國防部的官員；（三）鼓勵台北經濟文化代表處和其他分支機構在美國開展業務。由以上內容可知，台灣旅行法的頒布，讓台美互動模式正面表列法制化，不受政黨或是個人的喜好而有結構性的改變，這就是美國未來以法律對抗「一個中國」原則的起步。

舉例而言，美國在台協會（AIT）內湖新館預計六月啟用，這將是台美關係一大盛事。面對這佔地六．五公頃、總經費約一億七千萬美元的駐台單位，在高舉印太戰略之際，要派誰來主持啟用儀式將是全球關注的焦點。傳統上，僅能選擇具有非官方身分的重要人士，如今台灣旅行法若完成法律程序，由於國內法支持「允許美國各級官員（all levels of the United States Government）前往台灣」，讓美國來台官員層級具有高度彈性，川普總統本身就是選項之一，它只會是象徵性嗎？沒有法律約束力嗎？恐怕都低估了台灣旅行法的戰略高度了！

（作者為高雄師範大學副教授）