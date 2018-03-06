自由廣場》司法冤案形成之省思

◎ 蔡聰明

司改國是會議落幕，司改列車啟動，司法訴訟制度研修有成效，即將立法後施行，惟審判畢竟係由法官主持，軟體是否調整，思維能否改變，也不能不顧及，司改始能成功。

刑事補償法於九十六年七月制訂，取代冤獄賠償法，立法過程幸大法官解釋伸出援手，三位一銀押匯案被告是否公平被對待，筆者無須多言，其後徐○○案件依此主張補償，且獲得最高每日新台幣五千元補償。最近再審日增，且多由檢察官聲請，鄭○○案亦改判無罪確定，此風氣熾盛，司法信賴相對墜地，孰令致之！難以公允論斷。筆者以二審近二十年審判資歷，頗有感觸。

法官養成不易，每位法官本於毋枉毋縱精神，對個案戒慎恐懼態度下，每個裁判都是斟酌再三，宣判後是否被肯定，容有討論空間，但合議庭或法官如逃避或不面對爭點，甚或裁定停止審判而觀望，案件久懸無從定讞甚或冤案終會產生。

張君在陳君理容院服務，七十八年三月凌晨某一人載許女返家遇到車禍倒地騎士竟輾死逃逸，檢察官偵查後將張君起訴，陳君則不起訴處分，被害人家屬所知悉應非如此，聲請再議發回後，陳君於七十九年十月亦被起訴。此後，兩位命運天壤之別，張君被一審判無期徒刑，至八十二年更三審始經法官判決無罪，更四更五亦同，八十七年一月最高法院駁回檢察官上訴而確定。陳君有幸獲一審法官於八十年一月裁停，張君案件確定後，八十七年六月開始審理，八十八年四月判處十二年，至更四審九十五年仍判處十二年，九十六年四月最高法院駁回確定。筆者在陳君更一審受命，調取張君案卷翻卷閱讀手會抖，在押被告有無冤情？如何可發覺？檢察官雖將陳君不起訴，經再議發回後察覺事有蹊蹺，七十九年十月間即將陳君起訴，惟張君案件法官正義凜然，判處無期徒刑，若非筆者之羅庭長於更三審抽絲剝繭，發覺張君可能蒙冤，該案一般百姓終將無情吞下惡果。筆者在陳君判決首頁即闡述兩案之關連，陳君案件仍須六年始能定讞，是律師超優秀，還是司法不敢承擔？筆者不知，也百思不得其解。司法個案正義有這麼難嗎？

（作者為臺灣高等法院法官）