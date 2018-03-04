自由廣場》革民主的命

◎ 凌博志

最近街頭有一群為數不多的老人，「童心」未泯，玩興大發，有的說要組織「中華民國軍政府」取代蔡政權；有的說要成立「革命團體」推翻蔡政府，玩笑開得很大，可惜缺乏「笑點」，無人搭理，自己反成最大笑話。

這群自稱「黃埔老人」的退將，除了有一色的「一中認同」、國民黨籍、外省二代及反日情結等共同因子外，還有一個共同經歷，就是一輩子沒上過戰場，也從未對敵人發過一槍一砲。

莫名其妙的混到少將中將，下來後，國家管吃管用還管住，個個吃得腦滿腸肥，還有樣學樣的競奔彼岸，騙吃騙喝（對岸高幹說的），人家明明是「資源回收」，這群人卻樂在其中，享受被「廢物利用」。

政權輪替後，這個政府再不是「自家人」了，一貫效忠的政黨又爛泥扶不上牆，一群老人開始由失落而空虛，而神經衰弱，而精神錯亂。他們的意識時而清明，時而混亂，對外界事物也只憑知覺，不憑感覺。所以，他們可以一面高喊捍衛中華民國，又一面主張早日完成統一，他們明知臺灣政權輪替，是透過民主選舉，卻妄想用革命手段，推翻政府。

拒絕改革，可以選擇說理，也可以選擇論辯，當然也可以選擇「抗爭」，但說要「革命造反」的卻從未聽見，「黃埔老人」們由抗拒年改跳到要「革命」消滅「偽政權」，中間還把日本政府扯進來，這種理路和思維邏輯，令人不懂，正好印證他們已經完全精神錯亂，腦筋「短路」。

（作者為律師）