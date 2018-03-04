自由廣場》別把毒藥當補藥

◎ 林南興

日前中國再次丟出所謂的惠台卅一項政策，意圖向台灣的高科技、影視等產業乃至於學術界甚至扶貧等基層公益團體招手。與中國政府友好甚至關係密切的媒體不免再次開始大肆吹捧，就連許多產業也發表支持言論，認為這是台灣產業轉型契機。

不過就在不久前，不是中國政府才透過嚴加管控過去從未嚴厲執行的環保規範，逼迫許多台灣企業出走嗎？大部分批評者均認為這是中國意圖騰籠換鳥，促成己身產業加速轉型。但是如果我們把這樣的舉動，放在近年來中國與國際間的互動日益惡化的大脈絡來看，就可以發現中國其實是企圖藉由台灣的資源再次解決其內部危機，正如在一九八九年天安門鎮壓後，中國大肆向台商開放，獲得台商金援技術，也解決內部的經濟不振與失業率高漲，而這些問題正是導致鎮壓前，中國學生大肆抗議中共的原因之一。中國近年來企圖透過在外國大肆收購外國企業，以獲取技術及專業知識，同時富豪與黨官們也藉機將資產洗到國外，甚至獲取外國國籍或居留權。但一方面歐美日各國紛紛警戒中國野心，以國安為由阻擋重要企業與技術為中國所獲；另一方面中國也發現許多企業的洗錢之實已使其損失許多資金，所以才有接管安邦保險之舉。更不用提為了實現一帶一路中國夢野心，中國在海外各據點每天要燒掉多少錢，即使中國冀望透過這些投資也可以降低其國內失業率，因此其在每一個工程中無不全部使用中國勞工。但隨著包含台商的外商撤出，偏執的中國政府又希望外商企業內都必須設立黨部，導致其內部失業率高漲，也因此其再次回頭來找台灣，企圖吸引台灣人才與技術去救急，甚至透過台灣獲取從歐美日無法獲取的科技。當然這些企業與技術人才在盡其用之後，也會被丟進垃圾桶，就像那些所謂的勞動密集高汙染台商，就像新光百貨和數不盡的台灣中小企業與台流。那為什麼會有企業和中國政府唱和呢？因為有話題可以炒股票先賺一筆啊，因為可以藉機施壓台灣政府繼續壓榨勞工啊；因為和很多前仆後繼的傻瓜一樣，公司老闆自以為比別人聰明，別人都栽了只有我不會啊。過去那些白白把養殖技術教給中國的養殖業者，就是最好的血腥例子。

其實也不必說這麼多，光是看到把讓台灣人去中國扶貧做公益當成惠台措施，你就可以知道中國有多缺錢，邏輯多不合理了，不是嗎？這到底對台灣產業是珍饈玉露或穿腸毒藥，你還看不出來嗎？

（作者為文字工作者）