自由廣場》裝神弄鬼替威權護航

◎ 潘寬

二二八，獨派民眾在桃園慈湖朝蔣介石棺柩潑灑紅漆，並發聲明指出：去蔣化也是轉型正義的一部分。姑且不討論抗議方式對錯（假設希特勒在德國被如此紀念，想必也會遭到更激烈的抗議吧），本文要探討媒體報導某位命理師的言論，她表示，感應到蔣介石棺柩旁有「穿著軍服的護衛」，並表示這些護衛很憤怒，直言這些護衛恐會找上潑漆者進行報復。

然而，稍微有讀書，有相關歷史概念的人都知道，這完全是一場荒謬的迷信秀，不僅忽略獨裁者惡行，更護航過去的威權政府，聲討潑漆者之時，完全忘記要追究蔣氏政權的責任。要是真的如同她所言，蔣介石部下的鬼魂為了守護主人，隨侍在側，那回顧歷史，蔣介石名列二十世紀殺人魔王第四，命理師有沒有想過，按照她這個邏輯，多少人等著要跟蔣介石算帳？區區幾個護衛抵得過這些遭蔣介石害死的無辜生命的憤怒嗎？若是真能感應，早該感應到蔣介石所背負的一千萬條人命！

美國政治學學者R.J. Rummel的著作「種族滅絕的百科全書」，列舉二十世紀殺人最多者，其中排名第一的是謀害四千三百萬人的史達林，第二名為殺害了三千八百萬人的毛澤東，第三名為殺害了兩千一百萬人的希特勒。第四名為蔣介石，他殺害了一千萬人。台灣居然還有俗稱「中正廟」的中正紀念堂和慈湖陵寢來紀念這個人，這不荒謬的話，什麼才是？面對歷史，應該講求證據謀求真相，不能像某些政治人物一樣輕鬆帶過，更不能裝神弄鬼地替威權護航。若總是以死者為大當藉口，有沒有考慮到那些在戰爭中、二二八事件中，以及白色恐怖中因蔣氏政權而喪命的死者？

轉型正義姍姍來遲，要做的事情很多：除了應將歷史攤在陽光下、解密真相，移除威權象徵或地景，更應該做好相關的歷史教育和邏輯教育，如此，才能讓台灣走出過去的陰影，避免任何重蹈覆轍的機會或是替威權護航的錯誤再次發生。

（作者為太陽花學運參與者）