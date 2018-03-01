社論》認清中國被放大的真相

這些年來，中國的整體形象與影響力突然被不成比例的放大。突然間，中國在國際事務上似乎可與美國並駕齊驅、分庭抗禮，特別是經濟上，中國躍升全球第二大經濟體的故事，簡直成了一則傳奇。百年前被殖民帝國蹂躪的病貓現在變成一尾噴著火焰的巨龍。如今，習近平顯然有意藉著修憲成為實質的皇帝，一個專制帝王，加上歷史特殊情結，中國的本質究意是什麼？對世局與台灣的衝擊為何，都是吾人首應關切的課題。

近代中國的發展軌跡，混雜著自大與自卑的極端情結。自大的是，中國是數千年的天朝，也發展出超穩定的政治社會結構，自以為是世界文明的中心，而周邊國家則是未受教化的蠻夷之邦；自卑的是，如此的文明古國，竟然被工業革命後崛起的列強的船堅砲利打得毫無招架之力，東方文明尊貴的主人頓時淪為西方文明的卑微奴僕。這近一個半世紀的恥辱，深深烙印在中國人的心理底層，因此當中國掙脫貧窮再度崛起時，藉著炫富、擴張軍力來展現優越感，洗刷過去的恥辱，便成為其國人的行為與國家政策的底層意識。一個貧窮的小孩成功了，那是充滿正向光明的啟示；但是，若一個被剝削欺壓的人有了翻身的機會，卻產生報復的畸形心態，對世事充滿妒恨之心，往往會作出種種異常脫軌，不合文明價值的行為，對社會產生強大的破壞力。當前的中國如果不擺脫自憐自艾的心態，在世局中的角色與作為，就可能淪入如此負面的模式。

其實，中國未來如何作為，很多不可預測，但核心議題則是了解中國之真正國力，去除對它過度想像與放大的部分，也就是回復中國真正面貌，才能找出正確的對應之道。首先，中國看似擁有無窮盡的資源與權威，乃是因為它是一個極權國家，可以控制一切民間的資源，以之進行國家建設計畫，或用於扶植特定產業，以及紓困解決金融危機等，不講自由人權的執行力，讓它擁有的資源發揮乘數的效果。而同樣在近代有快速經濟發展的亞洲經濟體，包括日本、台灣等，經濟發展累積的財富與資源藏之於民間，政府必須經立法通過預算，再以徵稅方式將民間資源用於公共建設。因此，台灣公共建設投資不足，百廢待舉，且財政短絀，但民間的超額儲蓄卻創新紀錄，然而政府對於吸納民間財源落實政策目的，卻似乎有心無力。體制與權力結構的差異，無疑是放大中國形象與影響力的最重要因素。

其次，中國推動經濟發展的起點，乃是一窮二白的狀態，公共建設落後，產業不發達，人民收入極低，是一個典型的第三世界國家，看似集一切不利條件之大成，其實反而像是一張可以隨意揮灑的白紙，上面鮮少阻止政府建設與規劃的障礙。這些年中國發展高鐵等基礎建設，都市的建設快速，以及行動支付、電商等快速普及化，進步之速度令人驚訝，即是建基在一個低的、空白的起點，因此發展出一種後發而跳躍式發展的模式。對照之下，作為全球第一大經濟體的美國，因為公共建設與都市規劃太早，當時並無很多先進科技可以運用，昔日是一種輝煌的象徵，如今卻顯得簡陋落後。美國人經常感慨，美國的輝煌不再，即源自於此種現象。這也是川普選舉時訴求以上兆美元重新打造美國的公共建設，能夠吸引很多美國選民認同的主因。再由此來看，某些人認為中國在建設上比台灣先進，反諷台灣猶如一個原始社會，其實也是不同發展脈絡所造成的假象，並非台灣實質上落後於中國。

總之，中國並未如外觀上的強大，吾人不必像阿Ｑ式的自慰，對中國的發展視而不見，但面對中國的打壓也不必驚惶失措。習近平擬修憲稱帝，讓中國再度回到朝代循環的歷史軌跡，這種發展趨勢與一切文明與普世價值背道而馳；其朝代循環的徵兆，最明顯的是以「一帶一路」復興古代海陸絲綢之路，彰顯中華帝國的榮光。無論如何，台灣已是經濟高度發展，建構民主自由人權的制度與價值，是一個精神與物質文明燦然大備的國家，這些都是我們面對外在挑戰的後盾與生存根基。