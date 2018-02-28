自由廣場》青年評反年改陳抗

◎ 古志誠

新聞畫面中，反年改團體一早到立法院突襲抗議，並衝破警方防線進入立院，過程中，退將吳斯懷「突然身體不適，提前退場」。隨後退役上校、藍天行動聯盟秘書長繆德生，學蜘蛛人翻牆，卻從高處跌落，還一度傳出送醫不治，後又被搶救回來。真如ＰＴＴ網友所言，人為財死，鳥為食亡？呼籲陳抗團體，對於自摔千萬別扯國賠，先看看ＰＴＴ上網友的反應（https://disp.cc/b/163-atVA），了解一下「社會觀感」再說。

對於退伍軍人墜樓重傷，國民黨主席吳敦義說，國民黨同情「八百壯士」的處境。這真荒謬！黨國時期的上千億黨產，如果早點捐出來給這些「八百壯士」補貼安家，或是安撫「玩命」老人，豈不是一舉兩得？國民黨何必等到黨產會依法追討不法黨產，落得這般凍結處境，吳敦義到底是同情還是提油救火？

立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》，確立「多繳、少領、延退」原則。銓敘部粗估，上路後年金破產年限大約可推至民國一四○年。現在年改被蓄意阻擋，年輕人的未來將更加嚴峻渺茫。

不久前主計總處公布，國內有八六一萬名受僱勞工，月薪低於三萬元的人數有三○五萬人。年輕人低薪貧困處境尚未完全解決，小英正著手積極讓年輕人「三萬元工資的夢想」快馬加鞭實現，相較之下，三萬八九九○元的樓地板（目前草案）比苦幹實幹的年輕人月薪還高，心安嗎？連民進黨立委也不滿，認為讓步太多。小英總統與賴內閣必須謹慎！也要請這些藍營老人想想，年金破產不改革，我們年輕人的未來、競爭力在哪裡？別鬧了！

（作者為新北市民，曾任教育機構研究助理）

羨慕嫉妒恨啊！

◎ 洪宗賢

反年改團體突襲立法院，說是為了他們的「尊嚴」。但是看在我眼裡就是小丑把戲。

明明年改後的金額依然優於一個正職勞工的薪水，比一個大學畢業新人二十六Ｋ還要多，到底憑什麼？前不久國軍辛苦救災戰備，備受讚譽，現在在這些小丑吵鬧之下，都成了過往雲煙。反年改團體可以抗議，可以不用上班，每個月依然有月退俸入帳，這看在我們這些上班族眼裡，真的是羨慕嫉妒恨啊！

民進黨的改革，減緩了國家的財政危機，讓這個國家可以多走好幾哩路。而那些受影響的軍公教們，不是變得無衣服穿無食物可吃，而只是從吃西堤牛排改成小吃攤罷了。

反年改團體的成員們，常常要社會大眾同理他們，現在我想請反年改團體的成員們，同理我們這些辛苦工作加班的勞工們。也讓您的孩子們知道，未來他們也有可能是勞工，不要將這樣的重擔留給您的孩子來承擔。

（作者為退伍四十一天的志願役士兵，南投縣民）