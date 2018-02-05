自由共和國》曾道雄 ／ 政治人物與選民的恐懼

曾道雄 ／ 音樂家 歌劇導演

勇士在戰場視死如歸，然而一旦嘗到權力的滋味，很可能便開始恐懼。選戰亦然，看到豪情萬丈的政治人物的蛻變與淪落，最後真正恐懼的，是選民。

翁山蘇姬廿年來，在緬甸軍政府的壓迫下堅毅不屈，因而被奉為「人權鬥士」，也讓她獲頒了諾貝爾和平獎。但當她實質掌權之後，境內若開邦的羅興亞人，慘遭燒殺擄掠，甚至幾近種族清洗，翁山蘇姬卻噤若寒蟬，視若無睹。理由無他，她恐懼再與軍方交惡，又因為宗教意識，翁山蘇姬怕同情羅興亞人，會讓她失去選票和政權。

高雄市長陳菊，一生為台灣的民主奮鬥、甚至坐牢。她是小英總統心目中最尊崇的女性政治人物之一，人稱之為花媽，努力做事的女人最美 ! 但陳菊在當今市長任內，就迫不及待地要出書寫回憶，說心內話，一時攪動了黨內派系的壺底風暴，她的幕僚還學會了馬氏不沾鍋的技法，推說出書時間是出版社的考量，但她錯估了選民的智慧，他們看出了花媽的恐懼，她真正擔心的是，派系主掌高雄市政的那盞香火。

聲稱自己是墨綠的柯Ｐ，後以超越黨派的白色執政，入主台北市。接著我們看到柯Ｐ的板塊漂移現象，尤其他在這次歐洲議會中的表現，欠缺身為台灣首都市長的高度，他謙卑到不敢為台灣的不公平國際處境仗義執言，只是取巧牽強地，用台面上的「台北經驗」，去連結台面下的「台灣經驗」 。或許柯Ｐ可以說自己身為市長不言國家大政，那麼「兩岸一家親」又作何解釋？在全球矚目的歐洲議會上，不能為台灣說話，說穿了，恐怕是恐懼失去北京的青睞吧？

蘇貞昌當年搶先在保安宮宣佈參選台北市長，也可視為恐懼民進黨的決策小組別有人選，而要他回鍋去原來的台北縣，選新北市長。惟時過境遷，現在的蘇王爺恐非有蔡主席的三顧茅廬，備好轎子，才會出馬。蘇若能出征新北市，也可外溢為綠營的領頭羊。但選民內心多少也有所恐懼，以蘇過去重情義的草根性格，有恩是會報答的，尤其是對方開口時。就以那乾坤一跪為例，他會感念一輩子。但不可諱言地說，派系確是民進黨執政之癌，在派系利害之前，他們所有的信仰、理想，或甚至是對選民的承諾，都會褪色。而只要你能在一個強勢的派系裡佔有一席之地，烏鴉也可被拱上枝頭教黃鶯唱歌。這是國人，尤其是藝文界，對民進黨執政的深切恐懼與憂慮。

我們望待蘇王爺強棒出擊成真，但也希望蘇能擺脫人情的羈絆，既不帶原也不當宿主地，祛除選民的疑慮與恐懼，毫無包袱地淨身而出，把新北市贏回來。

恐懼是人與生俱來的本能，即使耶穌在客西馬尼園中也會有恐懼與憂慮，但就看他是如何肩起苦架，走完生命最後一段救贖的路程。我們欣見陳菊以智慧化解黨內市長提名的紛爭，雖然我們知道被勸退的劉世芳，也是十分優秀的人選。

在另一方面，國民黨的吳主席，過去在高雄市長任內，也因懼於地方錯雜的利益因素，或者也因本身無心，而未能展現大開大闔的魄力，怪不得陳菊會說： 「吳敦義當了九年市長，市民不覺得高雄有什麼重大改變。」 就以艱難浩大的高捷工程為例，事實證明，還是得靠謝長廷才能完成。

現在吳當了國民黨主席，黨員似乎也同樣無感，面對基隆與嘉義的初選紛擾，黨中央恰似處在於颱風眼的寧靜無風狀態，甚至有木乃伊化的跡象。而木乃伊既已超越生死，也就無所謂其恐懼了。