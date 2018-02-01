自由廣場》（金恒煒專欄）台大〉遴委會且遴委會≠台大

就法論法，台大校長候選人管中閔失格的最嚴重問題在：一方面管爺沒有自我揭露具有台灣大獨董的身分，有詐騙之嫌；一方面台灣大副董事長蔡明興身兼遴選委員，有具體事實坐實其執行職務有「偏頗之虞」的利益衝突，違反了遴選法。

「程序正義」是檢驗管中閔與蔡明興有沒有行「詐騙」之實（台大教授劉靜怡直指「詐賭」）的核心議題，不認真提出證據論辯，像前文化部長龍應台斥民進黨立委「無恥」，接著前教育部長曾志朗批教育部「找麻煩」，一前一後的唱和，不過舉起「政治介入」大纛以杜絕教育部合法監管。他們怒急攻心的口不擇言，怕壞了藍營政客、紅頂商人、盤踞教育界的藍丁丁大老們的一盤好棋。費了幾個月奔走、串連、請客吃飯，一步步算無失策的要把管爺送上台大校長寶座，等著「起高樓、宴賓客」，豈甘坐視旦夕「樓塌了」？

如何解決管中閔隱匿台哥大獨董身分的事實？台灣大學法律系校友、前行政院政務委員、地方法院法官蔡玉玲發難了，她指出：「管中閔擔任台灣大哥大獨董是台大核准的，且台大參與簽約，也是上市公司已經對外公開資訊，管教授有什麼好隱瞞，有什麼不揭露的問題？」另一位也是台大法律系校友，現任世新校長的吳永乾表示：「管擔任獨董屬公開資訊，且經台大核准，台大完全知情蔡、管關係」。所以台大知情成為挺管陣營唯一且最大利器。再看台大是如何幫腔的？台大主秘林達德接受訪問時說，管有依規定，在去年六月向校方提出出任台灣大獨董的申請，並獲核准同意，言下是完全證實台大的知情的說法。

「台大」知情是不是代表「遴委」必然知情？用一個小學生都懂的數學公式來檢視，就知道完全不成立。以Ａ代表台大，Ｂ代表遴委會，公式如下：A〉B且B≠A。根據「政經看民視」記者的採訪，台大人事室主任黃韻如說，候選人資料都交給遴委會了；校長室秘書郭書紳說，由遴委統一發言；台大更清楚告訴教育部：「這是遴委會認定，而不是台大校方的講法」，強調「大學校長遴選委員會不等於台大」，還表示「遴委是任務編組，獨立行使職權」云云。可見台大固可組成遴委會，一旦組成，遴委會即脫離學校。重點是，台大不等於遴委，台大自台大，遴委會自遴委會，台大知情、同意並不代表遴委知情、同意，更何況在遴選過程中， 管中閔、蔡明興不是對台大負責，而是要對遴委會負責。Ａ既不等於Ｂ，如何可妄用「台大」的認知以取代「遴委」的知情、同意？不通呀不通。

管中閔是問題人物，既謊言國籍的不誠實於前，現在又爆發論文有「抄襲之嫌」，再加上故意隱匿獨董，詐取大位。教育部雖發回遴委更審，並不能澆熄台大師生、校友的怒火。遴委會已遭到企業及政治勢力等禿鷹的操控與襲擊，回到校務會議，才能正本清源。民進黨、教育部、台大及遴委會不要低估此一情勢了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）