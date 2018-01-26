自由廣場》管爺竟然管不到

◎ 牛明

台大前任校長因論文抄襲爭議下台，新遴選之校長又被檢舉論文抄襲，學術倫理問題為何成為台大揮之不去的夢魘？管爺的回應已回答部分成因。

此次被檢舉之對象單純，就台大管爺與暨南大學陳建良教授。抄襲樣態為兩位教授發表之研討會論文與陳建良教授指導之碩士論文。管爺回應「根本沒有論文，哪來的抄襲」，表示沒參與、不知道、沒看過此研討會論文。抄襲與否，仍需時間驗證各文字出現之時間點方能論斷，但管爺沒參與、不知道、沒看過、卻掛名，此事即明確違反學術倫理，如非管爺之責，即為陳教授之責。

假設管爺所言為真，陳教授為何要掛管爺之名？不過就是國內學界之陋習，一是沾光，借大老之名，迴避不利之評論，提高著作曝光率；一是作為感謝師長之提攜；一是作為相互掛名之互利。不論何者，均為學術倫理所不允。

台大與暨大，本存在諸多違反學術倫理案例。台大除前校長相關案例，台大出版的學術刊物內亦可見抄襲之論文，只是怠於處理。暨南大學亦有教師抄襲，卻還能升等。管爺案例只是學術倫理問題之冰山一角，真正的問題在大專院校不願正視校園內之案件，以及教育部、科技部不願採取有效因應對策。

此次案件僅涉及兩位大教授，煩請教育部、科技部不要再規劃研究生、新進研究人員的學術倫理課程或認證。請教育部重新檢視全面增加教授研究補助費的合理性。請科技部反省學術倫理案件在科技部審議不成立卻被法院判成立之問題。請科技部不要縱容大學教授抄襲研究生論文作為研究成果、核銷研究計畫經費、取得傑出研究人才薪資獎勵。

（作者為研究人員）