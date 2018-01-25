自由廣場》藍營歸隊 柯文哲根本不會贏

◎ 林正二

如果民進黨高層決定支持柯文哲跟國民黨角逐台北市長，國民黨原先支持者包括深藍與淺藍，為贏回總統大位，將大量歸隊，全力支持國民黨參選人，加上綠營基層對柯已無眷戀之下，柯將只能保有少數沒思辯能力的年輕選票，結果就是國民黨將大贏。

既然兩人對決，柯也很難連任，民進黨應推出自己的候選人，讓支持者全數歸隊，跟國民黨對決，讓柯在選戰中邊緣化。

小英總統與民進黨高層，可能看到柯文哲的民調領先群雄，誤以為柯會連任成功。但柯的高支持率主要是由於他擅長作秀及頻頻討好年輕網民，加上以台北地利之便搶攻媒體版面，才有那麼高的民調。惟選戰一開打，柯的弱點將一一暴露，包括不會帶人，一級主管異動創歷任之最，政績很差，大部分綠營選民也早已表態不願再支持柯，事實上他連任機會不大。民進黨若不推派人選，市長寶座必將拱手讓給國民黨，反而不利兩年後的總統大選。望小英總統三思。

（作者為駐美外交人員退休，新竹市民）

兩藍相爭 綠營得利

◎ 許建德

有關週三讀者投書「小英別再跟柯Ｐ勾勾纏」，其中一個觀點是，蔡英文盼望柯文哲對台灣價值再做一次確認，是對柯文哲釋出善意、把球做給柯。結果柯文哲不但沒有趁此機會修補關係，反而回嗆蔡英文。這是很好的觀察。

所謂「台灣價值」是打高空，柯文哲說得沒錯，但蔡英文打高空的用意應該是要讓柯文哲有個台階下，也讓她自己能對民進黨基層有個交代。結果談判佈局高手碰上笨蛋。沒辦法。一堆人還拿著四個字做文章，真的該去檢查腦袋！

其實，如果看看當初幫助柯文哲打選戰的幾位要角，陸續離開市府，就知道柯文哲不是個可以共事的人—甚至被他反咬一口都有可能。據說蔡英文的戰略是「台北市長絕不能再落入國民黨手中」，所以考慮繼續支持柯文哲連任。然而以民進黨基層當前對柯的惡感，以及柯一些言論明顯向藍營、甚至紅營靠攏，「兩藍相爭，綠營得利」的情況會不會出現，反而更值得觀察。

當然，有人會說別忘了中間選民。沒錯，還有中間選民。假設最壞的情況是中間選民都不投綠，要問的是，那他們是投丁守中還是柯文哲？論政績、論人緣，柯文哲有甚麼可以吸引中間選民的優勢？到最後，柯文哲了不起剩下一些不爽藍綠的年輕票，有多少？

（作者任職軟體業，台北市民）

與柯P「勾勾纏」的代價

◎ 林清淵

蔡英文總統在電視專訪中說，柯必須對台灣價值做再一次確認，且需提高到黨的層次討論。難道手握府院黨實權的小英不敢再對與柯的合作背書？

之前柯Ｐ一直左批高雄欠債、右批中央政策；阿根廷選手在世大運場內披上我國國旗繞行，柯說：「我要先跟中國講，這不干我們的事，這是阿根廷做的。」在雙城論壇說「命運共同體」、「床頭吵床尾和」…等，顯然，小英及民進黨支持者懷疑柯已經嚴重悖離民進黨所認為的台灣主體性。

個人認為，不管二○一八、二○二○或是二○二四，柯文哲與民進黨雙方終須一戰，此次無論柯Ｐ連任或敗選，他絕對不可能缺席之後幾次的選舉，即使他不選，他也有能力、也會不甘寂寞地支持對槓民進黨的人。與其眼睜睜看著新黨與五星旗的黑影之後幾年將持續飄揚在柯營，不如現在就果斷地斬斷紅白暗度陳倉的情絲！畢竟，鞏固綠營基本盤再求突破的策略，就算失敗，也會獲得支持者的認同，有機會以敗得光榮地再度奮發奪回。但若蔡柯合作引來白紅綠旗同框，與柯Ｐ「勾勾纏」的代價必須仔細計算才行—例如賭爛票拖垮民進黨市議員的選情。

（作者為營建業安全衛生管理師，台中市民）