自由廣場》小英別再跟柯P勾勾纏

◎ 林麗如

蔡英文總統受訪談到柯文哲，希望柯Ｐ「對台灣價值要再一次的確認，讓我們的支持者覺得他是個可以一起作戰的人。」結果，柯Ｐ卻公開反問小英「台灣價值是甚麼？」我不是民進黨支持者，但是我實在看不下去。這個公開說「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」的柯文哲，還在那邊耍嘴皮，自以為聰明，我建議小英該斷就斷，別再跟他勾勾纏，因為，很簡單，民進黨支持者根本不可能投票給他了！大家都知道，就蔡英文不知道？不可能吧！

（作者任職美容美髮業，台北市民）

再次對藍紅表態交心

◎ 岳日明

儘管三年來，柯文哲的言行舉止，他的傾藍紅、傷主權，大傷民進黨支持者的心，然而前天專訪中，蔡英文仍對柯文哲釋出善意，把球做給柯。如果是正常人，一定會順水推舟，迎合一下本土意識，修補自己與民進黨支持者間的關係。沒想到柯竟然回嗆蔡總統：「打高空沒用，我也想知道她的台灣價值。」這種反應難道不是再次地向藍紅表態交心？其實，本土支持者，從柯的歷次言行，早就認知到：已經傾藍染紅的柯，他的台灣價值不就是「兩岸一家親」，紅接受，藍不討厭，新黨、統促黨力挺的嗎？

（作者為國際行銷講師，台北市民）

柯文哲的九二共識進行式

◎ 沈建德

被問到民進黨是否再與柯文哲合作，蔡英文表示，他須對台灣價值再確認。柯裝糊塗，回應蔡英文說她在打高空，反問她台灣價值是什麼，又表示從東亞或是華人地區來看，台灣現階段的價值就是民主、自由…。非但避重就輕，還故意把台灣人劃為華人，向中國表態。

柯文哲應該知道，民主自由已是普世價值，並非台灣獨有，台灣價值存在他二○一四年十一月廿九日台北市長當選前後的談話：十一月廿五日，國台辦主任張志軍被問到有關柯文哲不認同九二共識的看法，表示「希望所有人都能認同」，因柯表示長期以來都很疑惑九二共識的內容為何。這是二○一四年十一月廿九日民進黨及其支持者力挺使他當選台北市長的最大原因。

到了二○一五年二月廿五日柯文哲還說，「九二共識」是一九九二年的產物，為何要拿廿三年前的共識來作為今天討論的基礎？他懷疑一個廿三年前的東西是否能做為今天兩岸交流的基礎，問張志軍死守九二共識，到底意義多大？這些話配合八月支持反課綱高中生的動作，一時使綠營一些人還支持他選二○一六年的總統。

可是到同年八月，為造訪中國上海，柯文哲開始轉變，他說，「九二共識是兩岸關係和平發展的基礎，我對這個立場表示了解和尊重。」

到二○一七年七月二日「雙城論壇」致詞時，他更大談「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，次日與張志軍閉門會議，據報導，議員王欣儀轉述，張是在講述兩岸分合歷史時提到九二共識，但柯張會與會人士卻說，張志軍在會中確有提「九二共識」共創未來，柯則回應，願多溝通，多合作。

到了去年世大運，柯文哲沒收台灣旗丟進垃圾桶，更被質疑難道是和中國「多合作」的具體表現？

（作者曾任中興大學企管系副教授，有機自耕農。https://www.facebook.com/TPGOF）