自由廣場》台灣人玻璃心？ 大大相反！

◎ 袁愷勳

據說有台大學生到了中國一陣子（三天？）趕忙在網路上發了文說人家很進步，並不是玻璃心，台灣人才是玻璃心。真的嗎？依我看來，台灣人是離玻璃心最遠的種族。

不說遠的，最近才有在台外國人實況主在直播時公然說出「台女很easy！」這種近乎種族羞辱的言論，引起許多批評。可是，台灣人除了去實況平台檢舉他、或者頂多是揚言退出那平台，似乎也沒有甚麼激烈的反應，甚至台灣人還自己先筆戰起來，爭論台女是不是真的很easy！

這要是換了真正的「玻璃心大國」，那可不得了了，大概那外國人的直播頻道馬上被「屏蔽」；上面他常去的夜總會大概也要暫時休業，以免被「愛國民眾」給「打砸搶」；他本人可能要被「當局」以安全理由「保護起來」了！

人不比不知道，台灣人比起某些鄰居，真是太溫良、太恭儉讓了！

（作者為文案人員，台北市民）

◎ 蔡張坤

在台灣生活的美籍人氣直播主Cjayride辱台事件，引發社會不滿，眾怒難犯之下，他表示歉意。而十四日他遭到Twitch官方封鎖，十八日就解封，僅四天而已，台灣尊嚴只值這樣？

CJ打著「探索台灣」的名義，要介紹台灣風俗，但影片中諸多惡行，被網友以「Cjayride黑歷史整理」貼在PTT(https://disp.cc/b/163-apYM)，例如在禁止路人通行的道路上滑滑板；闖進博愛特區，大玩空拍機；逛北投溫泉博物館，違反規定開直播。還被踢爆時常亂拍女生，並在網路上大肆批評其穿著與外貌；走在路上，裝作不懂中文，藉機虧台灣女生…等等。不尊重台灣人，也不遵守規矩，無視於台灣文化。屢犯不改，已經不應該；愈來愈離譜，毫無悔意。這種人，不該被縱容！

（作者為退休教師，新北市民）