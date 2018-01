自由廣場》想起蘭德「與中國開戰」…

◎ 吳人中

美國貿易代表署日前發布年度報告指出,中俄兩國均未能遵守世貿組織(WTO)倡導的市場經濟政策,也未能履行加入時的承諾,報告挑明表示「美國在錯誤的條件下支持中國加入世貿,中國根本無意成為市場經濟。」預判美將對中發動貿易戰!不料,中國有恃無恐的嗆道「雙方都輸,但美國會輸得更多!」果真如此嗎?

我們直接假設貿易戰加劇,最終演變至「美中雙方開戰」好了!在美國智庫蘭德(RAND)公司前(二○一六)年的研究報告「與中國開戰─不可思議之議」(War with China-Thinking Through the Unthinkable,https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1100/RR1140/RAND_RR1140.pdf)中,即以常規戰為假設,以二○一五至二○二五年為背景,分析雙方一旦爆發戰爭後,在軍事、經濟、國內政治及國際影響四個層面的利弊得失─而經濟方面的代價包括貿易、消費、海外投資及能源供應中斷所帶來的萎縮與蕭條。

研究發現,儘管戰爭將同時對美中兩國的經濟造成破壞,但對中國的破壞將是災難的、持久性的,即令只是低度衝突,除非即時結束,否則也將削弱中國經濟。而若衝突時間拉長,估計中國國內生產毛額(GDP)將下降廿五%至卅五%,而美國僅下降五%至十%。中國得來不易的改革開放成果更將陷入停滯,社會將面臨困難和混亂的局面。

但該報告亦強調:未來局勢難以預料,有可能中國經濟超越美國;有可能全球對網路依賴加深而易被攻擊…,然美中消長趨勢確立,隨著軍事優勢的下降,美國再也無法確保一旦與中國開戰,戰事將按照其設想發展;而中國軍事實力的提升,特別是反介入/區域拒止(A2AD)能力,意味著美國不能依靠加強作戰控制,來摧毀中國的防禦力量並取得決定性勝利。

面對此種局勢,我國實應積極發展突圍,同時厚實國防國力,擺脫對中國過度的經濟依賴!華府智庫「戰略暨國際研究中心」學者甘思德所言甚是,「美中貿易大戰即將來臨,包括台灣在內的國家都應做好準備。」

(作者為陸軍少校,台北市民)