自由廣場》想起蘭德「與中國開戰」…

◎ 吳人中

美國貿易代表署日前發布年度報告指出，中俄兩國均未能遵守世貿組織（WTO）倡導的市場經濟政策，也未能履行加入時的承諾，報告挑明表示「美國在錯誤的條件下支持中國加入世貿，中國根本無意成為市場經濟。」預判美將對中發動貿易戰！不料，中國有恃無恐的嗆道「雙方都輸，但美國會輸得更多！」果真如此嗎？

我們直接假設貿易戰加劇，最終演變至「美中雙方開戰」好了！在美國智庫蘭德（RAND）公司前（二○一六）年的研究報告「與中國開戰─不可思議之議」（War with China-Thinking Through the Unthinkable，https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1100/RR1140/RAND_RR1140.pdf）中，即以常規戰為假設，以二○一五至二○二五年為背景，分析雙方一旦爆發戰爭後，在軍事、經濟、國內政治及國際影響四個層面的利弊得失─而經濟方面的代價包括貿易、消費、海外投資及能源供應中斷所帶來的萎縮與蕭條。

研究發現，儘管戰爭將同時對美中兩國的經濟造成破壞，但對中國的破壞將是災難的、持久性的，即令只是低度衝突，除非即時結束，否則也將削弱中國經濟。而若衝突時間拉長，估計中國國內生產毛額（GDP）將下降廿五％至卅五％，而美國僅下降五％至十％。中國得來不易的改革開放成果更將陷入停滯，社會將面臨困難和混亂的局面。

但該報告亦強調：未來局勢難以預料，有可能中國經濟超越美國；有可能全球對網路依賴加深而易被攻擊…，然美中消長趨勢確立，隨著軍事優勢的下降，美國再也無法確保一旦與中國開戰，戰事將按照其設想發展；而中國軍事實力的提升，特別是反介入／區域拒止（A2AD）能力，意味著美國不能依靠加強作戰控制，來摧毀中國的防禦力量並取得決定性勝利。

面對此種局勢，我國實應積極發展突圍，同時厚實國防國力，擺脫對中國過度的經濟依賴！華府智庫「戰略暨國際研究中心」學者甘思德所言甚是，「美中貿易大戰即將來臨，包括台灣在內的國家都應做好準備。」

（作者為陸軍少校，台北市民）